Laut Formel 1 gab es im Grand Prix von Las Vegas 352 (!) Überholmanöver, 35 davon waren Führungswechsel. Das hat zu vielen packenden Szenen und brenzligen Momenten geführt – allerlei Spannung auf der Strecke also. Doch nicht alle waren komplett von der Renn-Action begeistert.

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Viele Überholmanöver waren nämlich auf die oft als Jojo-Racing verschriene Besonderheit im 2026er-Motorenreglement zurückzuführen. Mit Extra-Power aus der Batterie zieht Fahrer A an Fahrer B vorbei, ist dann kurz vorn. Doch Fahrer A hat seine Batterieleistung damit verbraucht – was es für Fahrer B leicht macht, sich wieder nach vorn zu schieben. Und dann wieder von vorne. So geht es vor und zurück, auf und ab wie beim Kinderspielzeug Jojo. Da stellt sich die Frage: Was ist ein echtes Überholmanöver und was nur ein Konter?

Max Verstappen über Formel-1-Rennen in Vegas: Wie Mario Kart

Vegas-Sieger Max Verstappen fiel nach dem Rennen noch ein anderer Vergleich ein. In der Pressekonferenz wurde er gefragt, wann er das letzte Mal ein solches Rennen gewonnen habe, sagte der Red Bull Racing-Pilot: «Ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen. Ich sollte es wohl besser lassen.» Zum Glück sagte er es dann aber doch: «Ich erinnere mich, dass ich so ein Rennen gewonnen habe, als ich ‚Mario Kart‘ gespielt habe. Manchmal fällt man zurück und profitiert vom Windschatten, und dann gibt es so eine Art Aufholjagd. Immer wenn man zurückfällt, wird man schneller. Das war also das letzte Mal, dass ich so etwas erlebt habe.»

Verstappen: «Ich habe die Überholmanöver und alles genossen, aber ich betrachte es aus der Perspektive meines Rennfahrerherzens. Selbst was meine Herzfrequenz angeht – ich war überhaupt nicht nervös, weil es sich irgendwie wie eine Spazierfahrt angefühlt hat. Ich habe einfach versucht, das Gaspedal zu drücken, wann immer es angebracht war, oder meine Position zu verteidigen. Aber was die Show angeht – wenn man es von außen betrachtet –, dann gefällt es einem wahrscheinlich schon. Aber ja, ich weiß nicht.»

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Verstappen war von Beginn des neuen Reglementzyklus an nicht zufrieden mit dem hohen Elektroanteil und den daraus entstehenden Effekten. Gut für ihn: Ab nächstem Jahr wird die Batterieleistung leicht reduziert (aufs Verhältnis 60:40). 2030 soll im nächsten Motorenzyklus ein V8-Motor mit Hybridanteil kommen.

Max Verstappen übers F1-Motoren-Reglement

Verstappen: «Je mehr man den Motoranteil erhöht und den Batterieanteil senkt, desto besser. Der Schritt von unserem aktuellen Stand zu einem 60/40-Verhältnis ist, na ja, so etwas wie ein leichtes Kitzeln, wie ein Hauch. Aber wenn man weiterhin eine Batterie haben will, braucht man mindestens ein 80:20-Verhältnis, damit es normaler ist. Aber hoffen wir einfach, dass 2030 alles oder zumindest das meiste davon löst.»