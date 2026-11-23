Schlechte Nachrichten für den Sportwagen-Rennsport: Der Stellantis-Konzern, zu dem auch die Marke Peugeot gehört, hat das Ende seines Rennprogramms in der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit Abschluss der Saison 2026 verkündet. Die Teilnahme in der Formel E wird nach der 13. Saison eingestellt – also im Sommer 2027.

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«Die Expertise und die Technologien, die durch die Teilnahme von Stellantis an FIA-Weltmeisterschaften entwickelt wurden, bleiben wertvolle Ressourcen, um die Innovation weiter voranzutreiben und Erkenntnisse von der Rennstrecke in noch unverwechselbarere und überzeugendere Produkte für die Kunden einfließen zu lassen», so Stellantis in einem Statement. Stellantis hat zudem seine Absicht bekundet, seine Motorsportaktivitäten und Ressourcen auf den Kundenrennsport und die Entwicklung von Hochleistungsfahrzeugen zu konzentrieren.

Peugeot war im Laufe der Saison 2022 in die FIA WEC eingestiegen. Große Erfolge blieben aber aus. Lediglich hin und wieder konnte Peugeot mit guten Platzierungen aufwarten. Das 9X8 genannte Hypercar hatte zunächst auf einen Heckflügel verzichtet. Für 2024 wurde das Fahrzeug überarbeitet – und verfügte dann tatsächlich auch über einen (recht tief montierten) Heckflügel. Auch die Reifengrößen wurden beim 2024er Update geändert und an die der Konkurrenz angepasst.

Für die Saison 2027 wurde zuletzt eine weitere große Überarbeitung des Rennwagens durchgeführt. Diese kommt nun aber nicht mehr zum Renneinsatz. Das schnelle Ende des Rennprogramms erinnert an 2012. Auch da hatte Peugeot einen Rennwagen für die FIA WEC entwickelt. Kurz vor Saisonstart wurde das Engagement seinerzeit aber abgeblasen.

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Somit wird es in der Saison 2027 der FIA WEC tatsächlich keinen französischen Hersteller in der Hypercar-Klasse geben, da bekanntlich auch Alpine sein Engagement mit dem Abschluss der Saison 2026 beendet hat. Somit werden 2027 noch Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis und Toyota in der Hypercar-Klasse aktiv sein. Mit Ford und McLaren kommen aber noch zwei Neulinge hinzu. Somit bleibt die Zahl der Hypercar-Marken weiterhin bei Acht.