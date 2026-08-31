DTM-Rennstall Comtoyou Racing gründet eigenes Juniorteam

Code Racing Development und Comtoyou Racing, zwei Partnerteams von Aston Martin Racing, bündeln ihr Fachwissen, um das «Comtoyou Junior Team by Code» ins Leben zu rufen – ein neues Förderprogramm, das junge Fahrer auf ihrem Weg vom GT4 zum GT3 begleiten soll.

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Auf Initiative der beiden Teams basiert dieses Programm auf einer natürlichen Komplementarität: der Erfahrung von Code Racing Development in der GT4 und dem Know-how von Comtoyou Racing auf höchstem GT3-Niveau. Das Projekt wird von Aston Martin Racing befürwortet und unterstützt.

Code Racing Development wurde 2017 gegründet, hat seinen Sitz in Périgueux und zeichnet sich sowohl im Rallyesport als auch auf der Rennstrecke aus. Der CEO, Pierre Comby, verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Motorsport und hat insbesondere zu den Titeln des FIA-GT1-Weltmeisters und des FIA-GT3-Europameisters von Hexis Racing und Aston Martin Racing beigetragen. Das Team, das derzeit in der französischen und der europäischen GT4-Meisterschaft antritt, kann überzeugende Ergebnisse und fundiertes Fachwissen in dieser Kategorie vorweisen.

Seit 2024 an der Seite von Aston Martin hat sich Comtoyou Racing als eines der führenden Teams der Marke im internationalen Rennsport etabliert, mit Programmen in der GT World Challenge Europe, im ADAC GT Masters und der DTM, wo es derzeit den dritten Platz in der Meisterschaft belegt.

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Beide Strukturen bleiben vollkommen unabhängig. Ihre Zusammenarbeit dient einem gemeinsamen Ziel: jungen Aston-Martin-Fahrern einen strukturierten Karriereweg von der GT4 zur GT3 zu bieten.

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Code Racing Development wird die Entwicklungsplattform in der GT4 bilden, während Comtoyou Racing den leistungsstärksten Fahrern eine naheliegende Perspektive für den Einstieg in seine GT3-Programme bietet.

Das «Comtoyou Junior Team by Code» fügt sich nahtlos in die Dynamik der Aston Martin Racing Academy ein und bietet einen schlüssigen Werdegang: Talentsichtung, Ausbildung, Erfahrung in der GT4, Leistung und – für die besten Talente – potenzieller Zugang zur GT3.

«Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit Code Racing Development zu verwirklichen. Comtoyou Racing hat eine starke Expertise in der GT3 aufgebaut und möchte seine Ressourcen auf diese Klasse konzentrieren. Gleichzeitig werden wir regelmäßig von Fahrern angesprochen, die zunächst den Umweg über die GT4 nehmen möchten, bevor sie in die GT3 aufsteigen. Der von Code Racing Development vorgeschlagene Ansatz entspricht genau diesen Erwartungen. Wir kennen das Engagement von Pierre Comby und seine Erfahrung im Motorsport schon seit Langem. Die Komplementarität unserer beiden Teams kann den Fahrern daher einen echten Mehrwert bieten. Die Zustimmung von Aston Martin Racing zu dieser Initiative ist natürlich von entscheidender Bedeutung. Wir verfolgen dasselbe Ziel: Talente zu fördern und ihnen die besten Möglichkeiten zu bieten, langfristig mit der Marke in die höchste Klasse des GT-Rennsports aufzusteigen», erklärt François Verbist, Direktor von Comtoyou Racing.

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«Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Code Racing Development dar. Unser Ziel ist es nicht nur, den Fahrern zu ermöglichen, in der GT4 erfolgreich zu sein, sondern ihnen auch eine konkrete Karriereperspektive zu bieten. Die meisten von ihnen streben ganz natürlich den Einstieg in die GT3 an. Ihnen eine Perspektive bei einem führenden Team wie Comtoyou Racing zu bieten, ist daher eine besonders große Chance. Genau das ist der Sinn des Junior-Teams: die Fahrer zu begleiten, sie weiterzubringen und den Besten die Möglichkeit zu geben, einen Wechsel in die GT3 ins Auge zu fassen. Wir freuen uns zudem, dass dieses Projekt Teil des Ökosystems von Aston Martin Racing ist. Dessen Unterstützung verleiht diesem Förderprogramm echte Kohärenz. Wir möchten den Fahrern, die uns ihr Vertrauen schenken, Sinn und Zukunftsperspektiven bieten», betont Pierre Comby, CEO von Code Racing Development.

Das Programm knüpft an die Karriere von Jamie Day und Kobe Pauwels an, die beide kürzlich von der Aston Martin Racing Academy ausgezeichnet wurden und nun mit Aston Martin und Comtoyou Racing erfolgreich auf höchstem Niveau im GT-Rennsport antreten.

Die erste konkrete Umsetzung des «Comtoyou Junior Team by Code» erfolgt bereits in der kommenden Saison mit dem Einsatz von zwei Aston Martin Vantage GT4 in den Farben des Programms in der GT4 European Series sowie in der französischen FFSA GT-Meisterschaft.

Code Racing Development und Comtoyou Racing streben damit an, mit der Unterstützung von Aston Martin Racing eine dauerhafte Brücke zwischen GT4 und GT3 zu schlagen, um die zukünftigen Talente der Marke auf ihrem Weg an die Spitze des GT-Rennsports zu begleiten.

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