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JMW Motorsport Ferrari mit Tim Heinemann steigt in Topklasse auf

Der JMW Motorsport Ferrari wird beim GT World Challenge Europe Endurance Cup erstmals in der Topklasse sein. DTM-Pilot Thierry Vermeulen wird unter anderem Tim Heinemann unterstützen.

DTM

JMW Motorsport steigt in die Topklasse auf
JMW Motorsport steigt in die Topklasse auf
Foto: Gruppe C Photography
JMW Motorsport steigt in die Topklasse auf
© Gruppe C Photography

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Tim Heinemann wird beim Gastspiel des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup auf dem Nürburgring erstmals in der Topklasse der stärksten internationalen GT-Rennserie starten. Der JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 wird beim Rennwochenende in der Eifel in der Pro-Klasse starten. Stammpilot Rolf Ineichen brach sich vor dem Rennen ein Handgelenk und wird daher nicht antreten können.

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Gemeinsam mit Tim Heinemann wird DTM-Pilot Thierry Vermeulen, einer der engsten Freunde des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen, und der Finne Konsta Lappalainen an den Start gehen. Sowohl Vermeulen als auch der Finne Lappalainen bringen aus der DTM und der GT World Challenge Europe viel Erfahrung im Ferrari 296 GT3 mit.

Insgesamt 55 GT3-Fahrzeuge sind für das dreistündige Endurance-Cup-Rennen auf dem Nürburgring genannt. Mit dem JMW Motorsport Ferrari werden 18 Fahrzeuge in der Pro-Klasse starten. Auf das Ferrari-Trio wartet harte Konkurrenz beim Wettstreit in der Eifel, trotzdem möchten sich die Piloten in dem starken Feld bestmöglich verkaufen und um das bestmögliche Ergebnis kämpfen.

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Das dreistündige Rennen des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup startet am Sonntag um 15:00 Uhr, nachdem am Renntag ab 9:45 Uhr das Qualifying stattfindet. Im offiziellen Livestream der SRO auf YouTube werden ab dem Pre-Qualifying am Samstag in mehreren Sprachen – darunter Deutsch und Englisch – alle Sitzungen Live übertragen.

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«Zunächst einmal ist es natürlich schade, dass Rolf an diesem Wochenende verhindert ist. Mit Thierry und Konsta darf ich mich aber auf zwei sehr starke Teamkollegen freuen. Im Pro Cup erwartet uns sicherlich keine leichte Aufgabe. Nachdem die Saison für uns bisher etwas schleppend verlaufen ist, sind wir umso motivierter, an diesem Wochenende ein gutes Resultat einzufahren und das Team für seine harte Arbeit zu belohnen. Ich freue mich sehr auf das Wochenende mit Thierry und Konsta. Das typische Eifelwetter wird sicherlich zusätzlich für Spannung sorgen», so Tim Heinemann.

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