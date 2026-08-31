Jenson Button wittert: Fernando Alonso fährt weiter bei Aston Martin!

Ab und an greift Jenson Button als Markenbotschafter für Aston Martin in die Tasten, im Rahmen seines Jenson’s Journal (Tagebuch). In der jüngsten Ausgabe schreibt der 15-fache GP-Sieger und Formel-1-Champion von 2009 ausführlich über die Zukunft von Fernando Alonso.

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Jenson beginnt: «Fernandos Zukunft ist derzeit ein heiss diskutiertes Thema. Ich habe letztlich keine Ahnung, ob er sich für ein weiteres Jahr in diesem Sport entscheiden wird, aber ich weiss, dass er, wann immer er sich auch zum Rücktritt entschliesst, zu Recht als einer der wahren Formel-1-Grössen gelten wird – auch wenn ich persönlich hoffe, dass er noch ein wenig länger dabei bleibt. Während wir abwarten, wie er sich entscheidet, musste ich einfach zur Feder greifen und in meinem neuesten Tagebucheintrag in Erinnerungen an die Zeit schwelgen, in der ich gegen ihn gefahren bin.»

«Das grösste Kompliment, das ich Fernando machen kann, ist, dass der Kampf gegen ihn dem Kampf gegen Michael Schumacher sehr ähnlich war. Nach meiner Erfahrung mit den beiden war es hart, aber fair – es ging jedes Mal bis an die Grenzen, und das habe ich geliebt. Das war Teil der Herausforderung.»

«Als ich 2006 in Ungarn meinen ersten Grand Prix gewann, lieferte ich mir ein Duell mit ihnen, und genau das will man als Fahrer. Man will gegen die Besten antreten, gegen die Grossen, um zu sehen, wie man im Vergleich zu ihnen abschneidet.»

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«In meiner Karriere durfte ich gegen Fahrer wie Fernando und Michael antreten, ebenso wie gegen Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton und Max Verstappen. Ich hatte wirklich das grosse Glück, gegen einige der wahren Legenden dieses Sports gefahren zu sein.»

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«Was Fernando auszeichnet, ist sein Fahrstil. Würde man alle Autos in derselben Farbe lackieren und jeden Fahrer auf die Strecke schicken, würde man kaum einen Unterschied bemerken. Aber wenn Fernando vorbeifährt, weiss man sofort, dass er es ist. Das liegt daran, was er hinter dem Lenkrad macht.»

«Fernando fährt wie kein anderer. Er ist aggressiv, kann sich hervorragend anpassen, und das war schon seine ganze Karriere über so.»

«Ich erinnere mich an die frühen 2000er Jahre, als wir beide bei Renault waren: Das Auto erforderte eine wirklich aggressive Lenkung, sonst hätte man zu viel Last auf der Vorderachse und würde ins Übersteuern geraten. Er hat einen Weg gefunden, damit umzugehen. Es sah nicht besonders schön aus, aber er hat es zum Laufen gebracht.»

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«Das ist ihm mit jedem Auto, das er fährt, immer gelungen; das finde ich unglaublich beeindruckend. Ich könnte das nicht. Wenn man mir ein Auto gibt, das so eingestellt ist, wie ich es mag, glaube ich nicht, dass irgendjemand schneller damit fahren könnte. Aber Fernando kann sich an alles anpassen, was man ihm gibt. Das ist eine besondere Begabung.»

«Wir waren auch Teamkollegen bei McLaren und haben uns gut verstanden, aber eigentlich haben wir nicht viel Zeit miteinander verbracht. Die Leute gehen davon aus, dass Fahrer, insbesondere Teamkollegen, immer zusammen sind – vielleicht wegen des Eindrucks, den dieser Sport derzeit vermittelt –, aber das ist nicht unbedingt der Fall.»

«Tatsächlich hat meine Frau Fernando Anfang dieses Jahres in Monaco getroffen und sich ihm vorstellen müssen, weil ich das nie getan hatte, als sie 2016 noch meine Freundin war!»

«Der Teamkollege ist einer der ersten Menschen, denen man im Fahrerlager jemanden vorstellen würde, aber damals war das Rennfahren in der Formel 1 noch anders. Es herrschte viel Respekt zwischen uns, aber es war nicht so, als wären wir beste Freunde, die zusammen Rennen fahren. Trotzdem habe ich die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, sehr genossen.»

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«Ich glaube, der Sport hat sich ziemlich verändert, was die Nähe angeht, die manche Fahrer heute zu haben scheinen. Viele von ihnen sind zusammen aufgewachsen, und ich denke auch, dass sie heutzutage fast schon geselliger sein müssen, wenn man bedenkt, wie sehr der Sport im Rampenlicht steht.»

«Wir sehen viel mehr hinter den Kulissen als zu der Zeit, als ich noch Rennen gefahren bin. Alles wird gefilmt, und im Fahrerlager hängt ständig ein Mikrofon über dem Kopf. Ich muss zugeben, ich würde eine Weile brauchen, um mich daran zu gewöhnen. Ich bin nicht so ein Typ, vor allem nicht, wenn ich mich auf das Rennen konzentriere. Ich möchte für mich sein und nicht von Leuten umgeben sein, die jedes Wort mitbekommen, das ich sage.»

«Ich wusste, wann es für mich an der Zeit war, mich aus der Formel 1 zurückzuziehen. Ich habe mit 36 Jahren meine Karriere beendet, da war ich neun Jahre jünger als Fernando heute, aber ich war bereit dafür. Ich hatte einige Jahre lang mit dem Rennsport zu kämpfen, weil ich eigentlich gar nicht mehr dabei sein wollte. Ich hatte das Gefühl, dass es für mich nichts Neues mehr zu erreichen gab, und wenn man an diesem Punkt angelangt ist, weiß man, dass es Zeit ist, aufzuhören.»

«Aber ich glaube, der Unterschied bei Fernando ist, dass noch eine spannende Herausforderung vor ihm liegt. Natürlich war dieses Jahr hart, aber es ist immer noch eine aufregende Zeit, bei Aston Martin zu sein und mit Leuten wie Adrian Newey zusammenzuarbeiten. Jeder F1-Fahrer würde es lieben, ein von ihm entworfenes Auto zu fahren und hautnah mitzuerleben, wie er dieses Team voranbringt.»

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«Ich weiss, wie schwer es ist, über die eigene Zukunft zu entscheiden, und er hat das schon einmal durchgemacht. Er hat den Sport verlassen und ist zurückgekommen – offensichtlich ist er damals zu früh gegangen. Jetzt wird er sicherstellen, dass er zu 100 Prozent sicher ist, dass er nicht mehr in diesem Sport sein will, bevor er geht.»

«Fernando hat in der Formel 1 noch so viel mehr zu bieten. Ich würde ihn liebend gerne in einem Aston Martin sehen, wie er um Siege kämpft. Dort gehört er hin, und genau dorthin strebt dieses Team. Er hat nicht so oft gewonnen, wie er es verdient hätte. Er geriet ein paar Mal in unglückliche Situationen, aber das Talent und der Hunger sind immer noch da – und das ist der Schlüssel, um im Sport zu bleiben und wettbewerbsfähig zu sein.»