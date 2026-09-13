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Mercedes-AMG-Ass Maro Engel sichert sich Pole-Position am Sachsenring

Maro Engel wird das zweite DTM-Rennen auf dem Sachsenring von der Pole-Position aufnehmen. Der WINWARD Racing-Pilot verkürzt damit seinen Rückstand im Titelkampf.

DTM

Maro Engel zeigt der Konkurrenz das Heck
Maro Engel zeigt der Konkurrenz das Heck
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Maro Engel zeigt der Konkurrenz das Heck
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Mercedes-AMG-Routinier Maro Engel hat sich die Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf auf dem Sachsenring gesichert. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 sicherte er sich mit einer Rundenzeit von 1:26.307 Minuten eine überlegene Bestzeit. Damit verkürzt Engel den Rückstand auf Tabellenführer Thomas Preining.

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Ricardo Feller belegt im Manthey Porsche den zweiten Startplatz. 0,448 Sekunden fehlten dem Porsche-Vertragsfahrer auf Engel.

Jules Gounon komplettiert im zweiten WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Das Qualifying fand nach starken Regenschauern auf nasser Strecke statt, so dass sich die Teams und Fahrer auf gänzlich neue Bedingungen einstellen mussten. Während dem Verlauf des Qualifyings setzten einige Fahrer recht schnell auf der abtrocknenden Strecke auf Slicks, was sich aber als Fehler herausstellte und die Teams auf den Regenreifen zurückwechselten. Doch trotz der schwierigsten Bedingungen blieb das Qualifying ohne Zwischenfälle und alle Fahrer blieben auf dem Asphalt.

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Ergebnis DTM Sachsenring Qualifying 2 (Top 10):

  1. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  2. Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  3. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  4. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  5. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

  6. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  9. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  10. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

10

1:26,307

02

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

90

10

+0,448

03

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

8

+0,755

04

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

12

+0,874

05

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

9

+0,938

06

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

8

+1,030

07

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

9

+1,224

08

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

8

+1,498

09

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

11

+1,510

10

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Comtoyou Racing

Nicolas Baert

Comtoyou Racing

8

12

+1,600

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