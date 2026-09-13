Mercedes-AMG-Ass Maro Engel sichert sich Pole-Position am Sachsenring
Maro Engel wird das zweite DTM-Rennen auf dem Sachsenring von der Pole-Position aufnehmen. Der WINWARD Racing-Pilot verkürzt damit seinen Rückstand im Titelkampf.
Mercedes-AMG-Routinier Maro Engel hat sich die Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf auf dem Sachsenring gesichert. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 sicherte er sich mit einer Rundenzeit von 1:26.307 Minuten eine überlegene Bestzeit. Damit verkürzt Engel den Rückstand auf Tabellenführer Thomas Preining.
Ricardo Feller belegt im Manthey Porsche den zweiten Startplatz. 0,448 Sekunden fehlten dem Porsche-Vertragsfahrer auf Engel.
Jules Gounon komplettiert im zweiten WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.
Das Qualifying fand nach starken Regenschauern auf nasser Strecke statt, so dass sich die Teams und Fahrer auf gänzlich neue Bedingungen einstellen mussten. Während dem Verlauf des Qualifyings setzten einige Fahrer recht schnell auf der abtrocknenden Strecke auf Slicks, was sich aber als Fehler herausstellte und die Teams auf den Regenreifen zurückwechselten. Doch trotz der schwierigsten Bedingungen blieb das Qualifying ohne Zwischenfälle und alle Fahrer blieben auf dem Asphalt.
Ergebnis DTM Sachsenring Qualifying 2 (Top 10):
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand