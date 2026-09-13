Mercedes-AMG-Ass Maro Engel sichert sich Pole-Position am Sachsenring

Mercedes-AMG-Routinier Maro Engel hat sich die Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf auf dem Sachsenring gesichert. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 sicherte er sich mit einer Rundenzeit von 1:26.307 Minuten eine überlegene Bestzeit. Damit verkürzt Engel den Rückstand auf Tabellenführer Thomas Preining.

Werbung

Werbung

Ricardo Feller belegt im Manthey Porsche den zweiten Startplatz. 0,448 Sekunden fehlten dem Porsche-Vertragsfahrer auf Engel.

Jules Gounon komplettiert im zweiten WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Das Qualifying fand nach starken Regenschauern auf nasser Strecke statt, so dass sich die Teams und Fahrer auf gänzlich neue Bedingungen einstellen mussten. Während dem Verlauf des Qualifyings setzten einige Fahrer recht schnell auf der abtrocknenden Strecke auf Slicks, was sich aber als Fehler herausstellte und die Teams auf den Regenreifen zurückwechselten. Doch trotz der schwierigsten Bedingungen blieb das Qualifying ohne Zwischenfälle und alle Fahrer blieben auf dem Asphalt.

Werbung

Werbung

Ergebnis DTM Sachsenring Qualifying 2 (Top 10):