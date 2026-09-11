Ricardo Feller sorgt für weitere Porsche-Bestzeit am Sachsenring
Auch das zweite DTM-Training auf dem Sachsenring endet mit einer Porsche-Bestzeit. Ricardo Feller fuhr im Manthey Racing Porsche die Bestzeit im zweiten Training.
Das zweite DTM-Training auf dem Sachsenring endet mit einer weiteren Porsche-Bestzeit. Ricardo Feller fuhr im Manthey Porsche die schnellste Runde. Der Manthey-Pilot umrundete den Kurs in 1:18.857 Minuten.
Thomas Preining fuhr im zweiten Manthey Porsche die zweitschnellste Runde, nachdem er am Vormittag die schnellste Rundenzeit fuhr. Auf seinen Porsche-Vertragsfahrer-Kollegen fehlten dem Österreicher 0,030 Sekunden.
Der zweifache DTM-Champion Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Sachsenring Training 2 (Top 10):
Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
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