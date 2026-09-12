Marco Wittmann auf Pole-Position - Lucas Auer crasht heftig
Marco Wittmann hat sich die Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Sachsenring gesichert. Titelaspirant Lucas Auer verunfallt nach technischen Defekt heftig.
Pole-Position für Marco Wittmann für den ersten DTM-Lauf auf dem Sachsenring. In 1:17.627 Minuten sicherte sich Wittmann den besten Startplatz im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Für Wittmann ist es die erste Pole-Position des Jahres.
Rang zwei belegt Thomas Preining im Manthey Porsche, womit er die Tabellenführung in der DTM übernimmt! 0,126 Sekunden fehlten Preining auf die Bestzeit des BMW-Werksfahrers.
Jules Gounon komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.
2:42 Minuten vor Ende des Qualifyings schlug Lucas Auer am Ausgang von Kurve acht mit seinem Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 heftig in die Barriere ein. Auer gab im Funk an, dass zuvor etwas an seinem Fahrzeug brach, was vermutlich die Radnabe war. Die Sitzung wurde mit der Roten Flagge unterbrochen. Für Auer, der derzeit auf dem vierten Meisterschaftsrang liegt, ein weiterer Rückschlag im Titelkampf. Das Rennen muss er vom letzten Startplatz aufnehmem.
Ergebnis DTM Sachsenring Qualifying 1 (Top 10):
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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