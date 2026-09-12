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Marco Wittmann auf Pole-Position - Lucas Auer crasht heftig

Marco Wittmann hat sich die Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Sachsenring gesichert. Titelaspirant Lucas Auer verunfallt nach technischen Defekt heftig.

DTM

Marco Wittmann auf der Pole-Position für das erste DTM-Rennen
Marco Wittmann auf der Pole-Position für das erste DTM-Rennen
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Marco Wittmann auf der Pole-Position für das erste DTM-Rennen
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Pole-Position für Marco Wittmann für den ersten DTM-Lauf auf dem Sachsenring. In 1:17.627 Minuten sicherte sich Wittmann den besten Startplatz im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Für Wittmann ist es die erste Pole-Position des Jahres.

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Rang zwei belegt Thomas Preining im Manthey Porsche, womit er die Tabellenführung in der DTM übernimmt! 0,126 Sekunden fehlten Preining auf die Bestzeit des BMW-Werksfahrers.

Jules Gounon komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

2:42 Minuten vor Ende des Qualifyings schlug Lucas Auer am Ausgang von Kurve acht mit seinem Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 heftig in die Barriere ein. Auer gab im Funk an, dass zuvor etwas an seinem Fahrzeug brach, was vermutlich die Radnabe war. Die Sitzung wurde mit der Roten Flagge unterbrochen. Für Auer, der derzeit auf dem vierten Meisterschaftsrang liegt, ein weiterer Rückschlag im Titelkampf. Das Rennen muss er vom letzten Startplatz aufnehmem.

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Ergebnis DTM Sachsenring Qualifying 1 (Top 10):

  1. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  2. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  3. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  4. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  7. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  8. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  9. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  10. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

41

59:05,133

1:20,189

02

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

41

+0,450

1:20,046

03

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

41

+3,684

1:19,395

04

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

41

+14,991

1:20,137

05

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

41

+15,265

1:20,042

06

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

41

+16,158

1:20,041

07

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

41

+16,918

1:20,506

08

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

41

+17,235

1:19,937

09

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

41

+30,686

1:20,606

10

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

41

+35,277

1:19,694

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