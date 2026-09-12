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Landgraf-Motorsport arbeitet am Start von Lucas Auer nach Crash

Nach dem heftigen Unfall im Qualifying zum ersten DTM-Rennen auf dem Sachsenring arbeitet Landgraf Motorsport am Start vom Titelaspiranten Lucas Auer im ersten Rennlauf.

DTM

Landgraf Motorsport hofft auf den Start von Lucas Auer
Landgraf Motorsport hofft auf den Start von Lucas Auer
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Landgraf Motorsport hofft auf den Start von Lucas Auer
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Im ersten DTM-Qualifying auf dem Sachsenring verunfallte Titelaspirant Lucas Auer heftig. An seinem Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 brach die Radnabe hinten rechts, so dass Auer am "schnellsten Schuhkarton der Welt" das rechte Hinterrad verlor und daraufhin heftig in die Barriere einschlug. Auer überstand den Einschlag unverletzt.

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Die erste Einschätzung der Mechaniker von Landgraf Motorsport ist, dass es eine realistische Chance gibt, dass der Österreicher am Rennen teilnehmen kann. Die Mechaniker arbeiten hart daran, dass der Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen kann.

Auer wird das Rennen vom letzten Startplatz aufnehmen müssen. Für den Tiroler, der auf dem vierten Meisterschaftsrang liegt, ist es ein gehöriger Rückschlag im Titelkampf.

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