Warm-up Misano: Weißer Bezzecchi Schnellster vor «MM93», Rookie Moreira 3.

Auch im 15-minütigen Warm-up setzte sich das Duell Marc Marquez versus Marco Bezzecchi fort. Bezzecchi, im Sprint vom Weltmeister geschlagen, dafür von der Pole losgefahren, kam schnell in die 1:31er-Zeiten und war damit an der Spitze. Im Laufe der Session meldeten sich auch Fabio Quartararo, Bagnaia und dann Marc Marquez an der Spitze zur Stelle.

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Doch Marco Bezzecchi, wie Teamkollege Jorge Martin bereits im weißen Spezial-Design unterwegs, fuhr unbeirrt Runde für Runde schneller. Im letzten Umlauf gelang dem WM-Dritten eine 1:30,835 min. Damit war «Bez» fast vier Zehntel hinter der Nummer 2 – die wieder Marc Marquez hieß.

Führte das Warm-up an: Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi Foto: Gold and Goose Führte das Warm-up an: Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi © Gold and Goose

Ein starkes Warm-up fuhr Honda-Rookie Diogo Moreira. Der Moto2-Weltmeister fuhr gleich einen Satz schneller Runden in den Top 5 und war an der Flagge Dritter – vor Gresini-Pilot Aldeguer, Fabio Quartararo und Alex Marquez. KTM-Ass Acosta, Sechster im Sprint, landete im Warm-up auf Rang 8.

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