Warm-up Misano: Weißer Bezzecchi Schnellster vor «MM93», Rookie Moreira 3.
Im kurzen Warm-up der MotoGP in Misano war es wieder Marco Bezzecchi, der das Tempo vorgab. Im Vespa-Design war «Bez» klar der Schnellste vor Marc Marquez und Honda-Rookie Diogo Moreira.
Auch im 15-minütigen Warm-up setzte sich das Duell Marc Marquez versus Marco Bezzecchi fort. Bezzecchi, im Sprint vom Weltmeister geschlagen, dafür von der Pole losgefahren, kam schnell in die 1:31er-Zeiten und war damit an der Spitze. Im Laufe der Session meldeten sich auch Fabio Quartararo, Bagnaia und dann Marc Marquez an der Spitze zur Stelle.
Doch Marco Bezzecchi, wie Teamkollege Jorge Martin bereits
Ein starkes Warm-up fuhr Honda-Rookie Diogo Moreira. Der Moto2-Weltmeister fuhr gleich einen Satz schneller Runden in den Top 5 und war an der Flagge Dritter – vor Gresini-Pilot Aldeguer, Fabio Quartararo und Alex Marquez. KTM-Ass Acosta, Sechster im Sprint, landete im Warm-up auf Rang 8.
Die gute Nachricht für alle Motorrad-Athleten an der Adria. Am Rennsonntag zeigt sich das Wetter stabil spätsommerlich. Alle Vorzeichen stehen auf trockene Rennen in allen Klassen. Rennstart der MotoGP: 14 Uhr. Der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com berichtet ab 13.30 Uhr aus Misano.
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