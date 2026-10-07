Die Porsche AG erhöht seine Beteiligung an der Manthey Racing GmbH

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat die Anteile an der Manthey Racing GmbH auf 67 Prozent erhöht. Damit wird die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Unternehmen weiter vertieft und das gemeinsame Angebot soll weiter ausgebaut werden – von Performance-Kits und exklusiven Rennstreckenerlebnissen bis hin zu kompletten Fahrzeugkonzepten im Few-Off-Segment.

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Im Rahmen seiner neuen Strategie Sportwagenschmiede`35 bündelt Porsche unter dem Begriff Home of Sports Cars seine Aktivitäten in den drei Bereichen Performance (inklusive Manthey), Exclusiveness (Sonderwunsch und Exclusive Manufaktur) und Heritage.

Die neuen Besitzverhältnisse der Manthey Racing GmbH setzen sich wie folgt zusammen: Porsche hält 67 Prozent der Anteile, während die beiden Manthey-Geschäftsführer Nicolas Raeder und Martin Raeder gemeinsam 33 Prozent halten. Olaf Manthey baut derweil seinen Ruhestand aus und wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Seite stehen.