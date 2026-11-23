Für Iker Lecuona endete der Einsatz im Ducati-MotoGP-Werksteam mit Punkten und einer Weltmeisterfeier. Der Ersatzmann des verletzten Francesco Bagnaia wurde beim Portugal-Grand-Prix starker Zehnter, nachdem er bereits im Sprint als Neunter einen Zähler gesammelt hatte. Anschließend feierte der Superbike-Vizeweltmeister mit Teamkollege Marc Marquez dessen erfolgreiche Titelverteidigung .

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Dabei hatte das Wochenende in Portimao schwierig begonnen. Zwei Stürze im Zeittraining am Freitag kosteten Lecuona Vertrauen und bescherten seiner Mannschaft zusätzliche Arbeit. Umso dankbarer war der Spanier, dass er sich bis zum Sonntag wieder steigern konnte.

Iker Lecuona fuhr in Portimao zwei starke Rennen Foto: Gold and Goose Photography Iker Lecuona fuhr in Portimao zwei starke Rennen © Gold and Goose Photography

«Insgesamt bin ich wirklich glücklich mit unserer Arbeit. Ich danke Ducati, dem Team und den Jungs für die zusätzliche Arbeit am Freitag – aber auch dafür, dass wir das Gefühl für das Motorrad zurückgewonnen haben», erklärte er.

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Der Punkt im Sprint war bereits ein Erfolg, mit seinem Fahrgefühl war Lecuona aber noch nicht vollständig zufrieden. Für den Grand Prix sah er dennoch eine klare Richtung. «Am Anfang des Rennens hatte ich etwas zu kämpfen. Aber von der Rennmitte bis zum Ende fühlte ich mich sehr schnell. Ich konnte viel auf die Gruppe vor mir aufholen», berichtete der Ducati-Pilot.

Nur vier Sekunden hinter Marc Marquez

Im Ziel fehlten ihm 22,3 Sekunden auf Sieger Marco Bezzecchi. Marc Marquez, der sich bei seiner Fahrt zum achten Platz auf die Absicherung des WM-Titels konzentrierte, kam nur rund vier Sekunden vor Lecuona an. Der Abstand zum Teamkollegen lässt deshalb nur bedingt Rückschlüsse auf das Kräfteverhältnis zu. Für Lecuona zählte vor allem, nach dem schwierigen Freitag wieder Vertrauen gefunden und beide Rennen in den Punkten beendet zu haben. «Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Noch einmal danke an Ducati und die Jungs für ihren Einsatz.»

Sein neunter Platz am Samstag hatte Lecuona in der Fahrerwertung bereits an Toprak Razgatlioglu vorbeigebracht. Mit den sechs zusätzlichen Punkten aus dem Grand Prix steht er nun bei 25 Zählern und belegt WM-Rang 21. Seine Punkte holte Lecuona ausschließlich als Ersatzfahrer: zunächst bei Gresini, in Portimao dann im Ducati-Werksteam.

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In Valencia wird Lecuona voraussichtlich nicht mehr auf der Werks-Desmosedici sitzen. Bagnaia strebt beim Saisonfinale sein Comeback an. Für Lecuona war Portimao damit möglicherweise der letzte MotoGP-Auftritt des Jahres – und die Gelegenheit, einen besonderen Erfolg aus nächster Nähe mitzuerleben. «Mal sehen, was die Zukunft bringt», sagte er nach dem Rennen.