Lektüre für MotoGP-Fans: Valentino Rossi stellte seine Biografie vor

Während sich die MotoGP-WM auf die letzten beiden Stationen des Jahres in Portimao und Valencia vorbereitet, gab es auch für Valentino Rossi einen ganz besonderen Termin. Der neunfache Weltmeister war in Mailand – dort stellte «Vale» seine eigene Biografie mit dem Titel «La mia storia» offiziell vor. Es handelt sich dabei um ein von Rossi selbst autorisiertes Werk.

Werbung

Werbung

Der umfassende Band mit mehreren Hundert Seiten ist im italienischen Verlag Rizzoli erschienen, als Ghostwriter betätigte sich der Autor Giorgio Terruzzi. Mit ihm sprach Rossi im Rahmen der Vorstellung des Werks bestens gelaunt auf der Bühne über einzelne Passagen des Buches, das seit 10. November zu haben ist. Thematisch geht es um seine Karriere, die Rivalitäten und auch sein privates Leben mit seinen beiden Töchtern. Das Cover des Buches ist schlicht – es wird von einem Schwarz-Weiß-Porträt des Motorrad-Könners geziert.

Valentino Rossi mit Giorgio Terruzzi in Mailand Foto: Valentino Rossi Valentino Rossi mit Giorgio Terruzzi in Mailand © Valentino Rossi

Im Rahmen der Buchvorstellung in einem großen Theater in Mailand waren auch zahlreiche Freunde von Rossi anwesend, wie zum Beispiel sein Kumpel Alessandro «Uccio» Salucci sowie der Musiker und Sänger Cesare Cremonini. Rossi selbst wurde von seiner Partnerin Francesca Sofia Novello begleitet. Auch Vertreter von Rossis Lieblingsfußballverein Inter Mailand aus der italienischen Serie A waren bei der Premiere im Theatersaal mit dabei und überreichten Rossi danach ein Original-Trikot mit der Rückennummer 46.

Werbung

Werbung

Die brandneue Rossi-Biografie gibt es in ausgewählten Buchhandlungen, kann online bestellt werden und ist auch direkt im VR46-Shop in Tavullia erhältlich. Dort stellte Rossi vorab die ersten Kopien in einem Video-Clip vor. «La mia storia» ist derzeit auch in einer französischen Version erhältlich.