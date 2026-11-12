Nachwuchsförderung: F1-Pilot George Russell sucht den nächsten Racing-Star

George Russell hat in Silverstone seine Kart-Akademie «GR63 Karting Academy» vorgestellt, mit der er 25 jungen Racing-Talenten die Gelegenheit geben will, in der Motorsport-Welt Fuss zu fassen. Unterstützt werden Rennfahrerinnen und Rennfahrer im Alter von acht und neun Jahren, die bei der Finanzierung ihrer Karriere Hilfe benötigen.

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Die 25 Mitglieder des neuen Kart-Förderprogramms müssen ein vierstufiges Verfahren durchlaufen, das schon im nächsten Monat auf der Kartstrecke von Silverstone seinen Anfang nimmt. Am 6. Dezember fällt der Startschuss, dann können sich alle, die den Altersvorgaben entsprechen, in 15-minütigen Kart-Sessions für das Weiterkommen qualifizieren, diese Phase dauert bis zum Ende des Jahres. Die Kosten für die Teilnahme an einer Session liegen bei rund 30 Euro.

George Russell mit eigener Kart-Meisterschaft

Von den Anwärtern werden 80 Talente ausgewählt, die in einem Shootout am 31. Januar 2027 ihr Können unter Beweis stellen müssen. In Trainings und Qualifying-Rennen können sie sich für einen der 25 Plätze qualifizieren. Auch hier wird eine Teilnahmegebühr verrechnet, die bei 90 Euro liegt. Wer diesen Sprung schafft, kann an der «GR63 Championship» teilnehmen, die über acht Runden geht und deren Kosten gedeckt sind. Die Meisterschaftsrunden werden auf jeweils unterschiedlichen Layout-Varianten der Kart-Strecke in Silverstone ausgetragen.

Wer es am Ende in die Top-5 geschafft hat, darf sich über eine eingehende Analyse verschiedener Fähigkeiten freuen, die ein Formel-1-Fahrer mitbringen muss. Dabei liegt das Augenmerk sowohl auf das Talent, als auch auf die Rundenzeiten, die Fitness, die Racing-Qualitäten und die Fähigkeiten bei der Medienarbeit. Der Sieger wird darüber hinaus mit der Finanzierung einer ganzen Kart-Saison im übernächsten Jahr bedacht.

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Die richtige Plattform für alle Talente

«Die besten Fahrer sollten die richtige Plattform erhalten, um an die Spitze zu gelangen – unabhängig von ihrer Herkunft. Das ist die Mission der GR63 Academy», erklärt der Mercedes-Star, der aktuell den dritten WM-Zwischenrang belegt. «Meine Reise begann im Alter von 7 Jahren hinter dem Steuer eines Karts. Dieses Projekt verkörpert alles, was ich gelernt habe, um den Superstar der nächsten Generation in der Formel 1 zu finden», ist Russell überzeugt.

Im entsprechenden Social-Media-Beitrag betont der 28-Jährige: «Ich weiss , wie schwer es für talentierte junge Fahrer ist, diese erste Chance zu bekommen, besonders wenn die Budgets knapp sind. Mit der GR63 Academy möchte ich meinem Sport etwas zurückgeben, indem ich diese versteckten Talente entdecke und ihnen die Unterstützung und Anleitung gebe, die sie brauchen, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Im Anschluss an die ersten beiden Auswahlstufen in Silverstone werde ich 25 Kinder auswählen, die 2027 an der GR63 Academy teilnehmen dürfen. Vielen Dank an Silverstone und den BRDC, die dazu beigetragen haben, dies zu ermöglichen.»

Auch Lando Norris fördert Nachwuchsfahrer

Russell ist nicht der erste Formel-1-Pilot im aktuellen Feld der Königsklasse, der sich der Talentförderung widmet. In Monza verkündete Lando Norris die Gründung eines Nachwuchsprogramms, mit dem der Weltmeister von 2025 die Racing-Stars der Zukunft unterstützen will.

Teil der Bemühungen des McLaren-Stars ist nicht nur das Nachwuchsteam LN4 Fusion, das in verschiedenen Formelsport-Klassen bis hin zur Formel 2 präsent ist. Auch das «LN4 Legacy Programme» gehört dazu, das ein vollständig finanziertes Fahrer-Entwicklungsprogramm ist, das von ADD Management betrieben wird.

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