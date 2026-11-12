Eisspeedway: Nach Team-Bronze übernimmt Christoph Kirchner Verantwortung

Als es für das deutsche Nationalteam im kleinen Finale beim Eisspeedway der Nationen um WM-Bronze ging, lag es an Christoph Kirchner, sich zwischen das tschechische Duo zu setzen. Im entscheidenden Lauf steckte er nicht auf, rang Andrej Divis nieder und sicherte der Mannschaft so WM-Rang 3. «Das war das Beste zum Abschluss, das hat gepasst», so Kirchner, der im vergangenen Winter so richtig aufs Eis zurückkehrte und trotz eines Sturzes und eines lädierten Sprunggelenks zum Bronzehelden wurde . «Ich hatte zwar mit dem Sprunggelenk nach dem Rennen zu kämpfen, aber das hat mich dann weniger interessiert. Im Hinblick auf Sponsoren und Aufmerksamkeit für mich hat mir die Medaille sehr geholfen. Es ist super, dass es das Rennen überhaupt wieder gibt und es wäre gut, wenn man das an unterschiedlichen Orten macht. Ein Traum wäre, wenn das Ganze auch mal in Inzell stattfinden könnte.»

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Nach seinem gelungenen Comeback steckt Kirchner bereits voll in der Saisonvorbereitung, obwohl ihn zuletzt das Knie ausbremste. «In der vergangenen Woche musste ich noch eine Operation über mich ergehen lassen. Rund um das Kreuzband hatte sich eine Zyste gebildet, die entfernt wurde. Ich bin aber seit ein paar Tagen wieder ohne Krücken unterwegs und das entwickelt sich ganz gut», berichtete der Routinier SPEEDWEEK.com, der technisch aufgerüstet hat. «Ich habe als Ersatz ein zweites Motorrad aufgebaut, um für WM-Qualifikationsrennen und andere Einsätze besser aufgestellt zu sein. Der Plan ist, am 1. Januar nach Schweden raufzufahren, fünf Tage zu trainieren und dann sollen die ersten Ligarennen steigen. Je nachdem, was sich rund um den EM-Termin tut.»

Während die WM-Termine feststehen und Kirchner auf einen der drei deutschen Startplätze in der Qualifikation hofft, steht der EM-Kalender noch aus, was die Planungen für die schwedische Liga erschwert, da deren Kalender noch nicht fixiert ist. «Ich habe einen Platz in Östersund für die Liga bekommen und muss schauen, wie das ist, da mein Material vom 1. Januar an bis zur Team-WM im Februar in Schweden sein wird», so der Allgäuer.

Verantwortung auch abseits der Rennstrecke

Zur kommenden Saison schlüpft der 37-Jährige zudem in eine neue Rolle: Als Fahrersprecher will er künftig bei den Verbänden die Interessen seiner Kollegen vertreten. «Im vergangenen Winter wurde die Wahl eines neuen Fahrersprechers in die Wege geleitet und im Sommer wurde ich gewählt. Mehr oder weniger habe ich jetzt direkten Kontakt mit dem Expertenkreis Eisspeedway und werde im Dezember in Leipzig bei der Bahnsporttagung des ADAC Hansa dabei sein», erzählte Kirchner. «Ich möchte mich für eine größere Unterstützung für uns Fahrer einsetzen. Bei der Vergabe der WM- und EM-Plätze müssen wir sinnvoller agieren – ohne Zweiklassengesellschaft. Und wir sollten auch mal Fahrer zur EM schicken, die den Titel gewinnen können.»

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