Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Beat Zehnder verlässt Audi: Herzliche Abschiedsworte nach 39 Dienstjahren

Am Freitag bestätigte Audi, dass Beat Zehnder den Formel-1-Rennstall aus Hinwil nach 39 Jahren verlassen wird. In den sozialen Medien hat sich der Schweizer nun mit herzlichen Worten verabschiedet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Beat Zehnder war 39 Jahre lang Teil der Formel-1-Welt
Beat Zehnder war 39 Jahre lang Teil der Formel-1-Welt
Foto: Batchelor / XPB Images
Beat Zehnder war 39 Jahre lang Teil der Formel-1-Welt
© Batchelor / XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Dass Beat Zehnder das Audi-Werksteam verlassen wird, berührt das ganze Formel-1-Fahrerlager. Schliesslich war der Schweizer seit dem Formel-1-Eintritt von Sauber ein fester Bestandteil des Teams – erst als Mechaniker, später als Chefmechaniker, dann Teammanager und zum Schluss als Verantwortlicher des Heritage-Programms des Teams.

Werbung

Werbung

Nun verlässt der 60-Jährige den Rennstall aus Hinwil, der seit diesem Jahr als Audi-Werksteam in der Königsklasse antritt. Offiziell geht er zum Jahresende, seinen letzten Arbeitstag hat er aber schon hinter sich, wie er in den sozialen Medien verrät. In einer herzlichen Mitteilung verabschiedet sich Zehnder öffentlich von einer Mannschaft, der er 39 Jahre lang treue Dienste geleistet hat.

«Heute ist mein letzter offizieller Tag bei Audi Motorsport AG, ehemals Sauber Motorsport AG. Als ich 1988 begann, mit Sauber, Konnte ich mir nicht vorstellen, wohin mich diese Reise führen würde. Damals waren wir ein kleines, leidenschaftliches und sehr ambitioniertes Team mit grossen Träumen», erinnert sich der ehemalige Mechaniker.

«Von März 1988 bis Mai 2025 hatte ich das Privileg, bei jedem einzelnen WM-Rennen für unser Team dabei zu sein: 36 Sportwagen-WM-Rennen und 601 aufeinanderfolgende Formel-1-Rennen. Auf dem Weg feierte wir zwei WM-Titel in der Sportwagen-WM in der Fahrer- und Teamwertung, einen Doppelsieg bei den 24h von Le Mans und den zweiten Platz in der Formel-1-WM», zählt Zehnder daraufhin stolz auf. «Ich habe miterlebt, wie unser Team gewachsten, geschrumpft und wieder gewachsen ist. Wie es gekämpft, sich schwer getan und gefeiert hat, und ich habe den Wandel miterlebt zu dem, was es heute ist, das Formel-1-Team von Audi.»

Werbung

Werbung

Beat Zehnder: Menschen bleiben in Erinnerung

«Nicht die Autos, die Strecken oder Ergebnisse werden mir in erster Erinnerung bleiben, sondern die Leute. An die Mechaniker, die Nachtschichten eingelegt haben, um die Autos auf Vordermann zu bringen, die Ingenieure, die nie aufgegeben haben, egal, welche Probleme sie lösen mussten, und all die Menschen hinter den Kulissen, deren Arbeit keiner sieht aber auf die sich jeder verlässt», schreibt der langjährige Sauber-Teammanager. Er weiss: «Die Geschichten und die Gesichte dieses Teams sind ein einmaliges Erbe. Ich hoffe, dass man ihnen immer den Respekt entgegenbringen wird, den sie verdienen, denn sie erinnern uns daran, woher wir kommen.»

TV-Programm

Zum Schluss bedankt sich Zehnder auch bei Team-Gründer Peter Sauber, der ihm 1988 die Chance gab, ein Teil der Motorsport-Welt zu werden: «Mein grösster und aufrichtiger Dank gilt Peter Sauber, der mir die Gelegenheit gab, zu wachsen und ein Racer zu werden. Ich werde immer stolz darauf sein, Teil dieser Familie zu sein.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Training

  2. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

35

1:17,827

02

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

33

+0,103

03

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

31

+0,106

04

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

33

+0,217

05

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

26

+0,311

06

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

31

+0,410

07

41

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

34

+0,562

08

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

33

+0,580

09

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

32

+0,628

10

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

31

+0,642

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien