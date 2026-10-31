Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marc Marquez (Ducati) blieb ruhig: Er urteilte, dass es das nicht wert war

Mit seinem zweiten Platz im MotoGP-Sprint in Malaysia konnte Marc Marquez die Führung in der Weltmeisterschaft auf 19 Punkte ausbauen. Aus dem früheren Heißsporn wurde ein besonnener Kalkulator.

MotoGP

Marc Marquez gab sich mit Silber zufrieden
Marc Marquez gab sich mit Silber zufrieden
Foto: Gold and Goose Photography
Marc Marquez gab sich mit Silber zufrieden
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Weil sich Jorge Martin in Australien im Sprint den rechten Unterarm knapp über dem Handgelenk brach, konnte Marc Marquez seine zwei Punkte Rückstand in der Weltmeisterschaft in zehn Vorsprung verwandeln. Glück für Martin: Der Grand Prix fiel wegen Regen aus. Pech für Martin: Er kann in Malaysia keine Rennen fahren, die Schmerzen im Arm sind zu groß. Und bis zum nächsten Rennwochenende in Katar bleiben ihm nur wenige Tage zur Regeneration, der Aprilia-Star wird auch dort nicht fit sein.

Werbung

Werbung

Solche goldenen Gelegenheiten lässt sich Marc Marquez nicht entgehen. Im Sprint in Sepang überließ der 33-Jährige den Sieg KTM-Ass Pedro Acosta und gab sich mit den neun Punkten für den zweiten Platz zufrieden; seinen Vorsprung in der Gesamtwertung baute «MM93» gegenüber Martin auf 19 Punkte aus.

Marc Marquez wollte das Rennen nicht anführen

«In so einem Rennen können sehr leicht Fehler passieren», beschrieb Marquez die schwierigen Bedingungen am Samstagnachmittag auf dem Sepang Circuit. Bereits zum Rennstart hingen schwarze Wolken am Himmel, es regnete dann auch leicht. «Deshalb können jene, die nicht um die Meisterschaft kämpfen, mehr Risiko eingehen. Ich blieb ruhig und hatte auch die nötige Pace, wollte das Rennen aber nicht anführen. Weil der, der vorne liegt, ist normalerweise derjenige, der stürzt. Mit zusätzlichem Risiko hätte ich lediglich drei Punkte mehr holen können.»

Im Artikel erwähnt

So ein Rennen ist kein Genuss, das war harte Arbeit.

marc marquez

Werbung

Werbung

«Als mir das Team die Wettervorhersage zeigte, war mir klar, dass so ein Rennen möglich sein würde», fuhr der Weltmeister fort. «Ich überlegte mir, wann wir solche Rennen hatten. In Aragon 2014 stürzte ich, in Jerez dieses Jahr auch. Damals habe ich zu viel gepusht – wenn die Strecke abtrocknet, ist es einfacher. Ich hatte eine Strategie: Hinter dem Ersten und vor Bezzecchi bleiben. Die Strecke war nicht schlecht, in Malaysia weißt du aber nie, was geschieht. Plötzlich kann ein Unwetter kommen. Zum Beispiel der dritte Sektor war trocken, in Sektor 2 regnete es stärker. Es war schwierig zu verstehen, was wo los ist – einmal bin ich in Kurve 14 fast gestürzt. So ein Rennen ist kein Genuss, das war harte Arbeit. Wir mussten leisten, was wir konnten – und nicht ein bisschen mehr.»

TV-Programm

Ai Ogura durfte nicht vor Bezzecchi ins Ziel kommen

Marquez hatte nicht den besten Start, was dafür sorgte, dass wir mehrere schöne Kämpfe mit Ai Ogura aus dem Team Trackhouse Aprilia geboten bekamen. Und Taktik. «Als ich sah, dass ich Dritter bin und Bezzecchi Vierter, war mir klar, dass Ogura das Podium verlieren würde, wenn ich ihn überhole», erklärte Marc. «Er durfte nicht zwischen mir und Bezzecchi ins Ziel kommen.»

Denn jedem bei Aprilia ist bewusst: Wollen sie im Titelkampf gegen Ducati und Marc Marquez eine Chance haben, dürfen sich die eigenen Fahrer nicht gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ogura als WM-Fünfter muss in so einem Fall zurückstecken.

Marquez versicherte, dass das Fehlen von Martin keine Auswirkung auf seine Herangehensweise habe: «Wenn ich aggressiv sein muss, bin ich es. Und als ich ruhig bleiben musste, blieb ich es. Diese Strategie geht für mich auf und hat mich an die Spitze der Meisterschaft gebracht. Deshalb werde ich versuchen, sie beizubehalten. Aber wie wir wissen, kann alles passieren.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Training

  6. Freies Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

02

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

03

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

05

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

06

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

07

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

08

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

09

21

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

10

63

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM