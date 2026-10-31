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Lewis Hamilton (Ferrari) nach Defekt nur auf P11: «Klar ist das ärgerlich»

Pech für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton im zweiten Training zum Grossen Preis von Mexiko: Wegen eines Motorproblems musste er den Wagen zur Seite stellen, wertvolle Zeit ist verloren.

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Knapp dreissig Minuten waren gefahren im zweiten freien Training zum Grossen Preis von Mexiko, dann das. Aus heiterem Himmel diese Warnung von Ferrari-Renningenieur Carlo Santi für Formel-1-Champion Lewis Hamilton: «Lewis, wir müssen das Auto anhalten.»

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Der siebenfache Weltmeister stellte den Ferrari linkerhand neben die Fahrbahn, virtuelle Safety Car-Phase. Der Engländer kletterte aus dem Wagen, Feierabend.

Zuvor hatte sich Lewis am Funk gemeldet: «Ich habe keine Motorleistung mehr.»

Im Artikel erwähnt

Die 30 verlorenen Minuten für den Briten bedeuten: Keine Erfahrung mit den weichen Reifen, Erfahrungsrückstand gemessen an Leclerc. Sein Wochenende ist schwieriger geworden.

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Hamilton kurz nach dem Training: «Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, sie sagten mir einfach, ich sollen den Wagen anhalten.»

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«Was etwas ärgerlich ist, bis dahin fühlte sich das Auto wirklich gut an. Ich finde, wir haben in Sachen Abstimmungs-Anpassungen gute Arbeit geleistet. Die Fahrzeugbalance war ermutigend. Selbst kurz bevor auch aufhören musste, war ich sehr schnell unterwegs. Der Ferrari benimmt sich wirklich gut.»

«Klar ist es schade, diese Zeit verloren zu haben. Doch der stärkere Eindruck ist, dass wir hier ein gutes Auto haben. Selbst wenn sich in Sachen Top-Speed wenig geändert hat – Mercedes und Red Bull Racing sind am Ende der Geraden massive schneller. Da verlieren wir zwei, drei Zehntelsekunden.»

«Charles hat gezeigt, dass wir da mitmischen. Ich kann natürlich noch nicht sagen, was in der Quali passieren wird. Es scheint, dass die Anderen da oft noch mehr zulegen können. Doch es bringt ohnehin nichts, sich den Kopf über die Gegner zu zerbrechen. Wir müssen uns auf die eigene Leistung konzentrieren.»

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