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Ferrari in Monza mit neuem Motor und im Zeichen von Michael Schumacher

Ferrari erinnert zum diesjährigen Italien-GP an die Formel-1-Legende Michael Schumacher. Extra-Power erhofft sich die Scuderia zum Schumi-Jubiläumsrennen außerdem von einem überarbeiteten Motor.

Formel 1

Die Ferrari-Lackierung dieses Jahr in Monza
Die Ferrari-Lackierung dieses Jahr in Monza
Foto: Scuderia Ferrari
Die Ferrari-Lackierung dieses Jahr in Monza
© Scuderia Ferrari

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Das Heimrennen in Monza ist immer ein ganz besonderer Grand Prix für die Scuderia Ferrari. Dieses Jahr ist der Grand Prix von Italien aber noch aus einem weiteren Grund speziell: Vor 30 Jahren holte Michael Schumacher seinen ersten Sieg in Monza in Ferrari-Rot. Und vor 20 Jahren kündigte er am Monza-Wochenende sein Karriereende und seinen Abschied von Ferrari an – nachdem er gerade erneut den Italien-GP gewonnen hatte. Ferrari feiert dieses Wochenende mit einer Sonderlackierung in Erinnerung an Schumis Erfolge. Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden außerdem besondere Rennanzüge tragen.

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Ein Rennwochenende im Zeichen eines ganz Großen also. Der aktuelle Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur sagt vor dem Jubiläumsrennen: «Monza ist für Ferrari immer ein ganz besonderes Wochenende. Vor unseren Tifosi zu fahren, gibt dem gesamten Team unglaubliche Energie, und in diesem Jahr kommt noch eine zusätzliche emotionale Dimension hinzu, da wir Michael Schumacher und das Vermächtnis feiern, das er in unserem Unternehmen hinterlassen hat.»

Vasseur: Schumis Werte noch immer bedeutend

Vasseur über den siebenmaligen Weltmeister, der von 2000 bis 2004 fünf WM-Titel in Serie mit der Scuderia holte: «Sein unermüdliches Streben nach Verbesserung, seine Liebe zum Detail und sein fester Glaube an Teamarbeit sind Werte, die für uns auch heute noch von zentraler Bedeutung sind.»

Im Artikel erwähnt

Neuer Motor für Monza!

Passend für die Highspeed-Strecke in Monza bringt Ferrari ein Motoren-Upgrade mit. Vasseur: «Was die Leistung angeht, führen wir im Rahmen der unter ADUO verfügbaren Entwicklungsmöglichkeiten eine aktualisierte Antriebseinheit ein. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, und wie wir wissen, kommt es in diesem Jahr vor allem auf kleine Leistungssteigerungen an.» ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten. Die Teams mit unterlegenen Motoren können davon Gebrauch machen. Auf der Highspeed-Strecke in Monza macht die Motorenleistung besonders viel aus.

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Vasseur: «Monza ist eine anspruchsvolle Rennstrecke, und das Feld liegt extrem dicht beieinander. Unsere Priorität wird es sein, jeden Aspekt des Wochenendes ab Freitag so gut wie möglich umzusetzen. Wir wollen zusätzliche Motivation aus der Leidenschaft unseres Heimpublikums schöpfen und unseren Tifosi ein starkes Wochenende bescheren.»

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