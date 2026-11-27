2026 ist wahrlich nicht George Russells Jahr. Der Mercedes-Star, der als grosser Titelfavorit in die WM startete, musste einen Tiefschlag nach dem anderen hinnehmen. Am schmerzlichsten war wohl die Tatsache, dass sein junger Mercedes-Stallgefährte Kimi Antonelli die Titelkrone eroberte und sich im erst zweiten Formel-1-Jahr jenen Traum erfüllte, den Russell schon seit vielen Jahren jagt.

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Nachdem die Titelentscheidung gefallen war, ging Russell noch entschlossener ans Werk – allerdings mit wenig Erfolg. In Brasilien wurde er Vierter, das Rennen in Vegas schloss er gar nur als Neunter ab, nachdem er bei einem ehrgeizigen Versuch, seinen Teamkollegen zu überholen, abgeflogen war und die Streckenbegrenzung geküsst hatte. Er konnte sich zwar aus seiner misslichen Lage befreien und zwei Punkte ins Ziel retten. Doch damit konnte er nicht zufrieden sein.

Zumal Max Verstappen das Rennen gewonnen hatte – also jener Fahrer, mit dem er sich im dritten Training ein Scharmützel geliefert und über den er sich hinterher beschwert hatte. Der Spott des Red Bull Racing-Stars blieb nicht aus, und Russell reagierte betont gelassen auf die harten Worte des Kontrahenten.

George Russell: Vegas-Duell gegen Verstappen war «gut und fair»

Die Frage, wie gut man miteinander auskommen müsse, wenn man sich Rad-an-Rad-Duelle liefert, beantwortete Russell in Katar: «Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass man ein gutes Verhältnis pflegt. Ehrlich gesagt sind wir doch alle da, um Rennen zu gewinnen. Und mein Fehler in Vegas passierte, als ich meinen Teamkollegen überholen wollte.»

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Selbstkritisch fügte der 29-Jährige an: «Die Wahrheit ist, dass meine Risikobereitschaft derzeit etwas zu hoch ist, denn ich will einfach die grossen Würfe schaffen und die Saison mit Highlights beenden.» Wäre dies das erste Rennen der Saison gewesen, dann hätte er dieses Manöver nicht gewagt. «Aber wenn nur noch zwei weitere GP auf dem Programm stehen, dann hatte ich das Gefühl, dass ich es wagen muss.»

«Die meisten von uns hier kämpfen mit Respekt, es sind harte und gute Duelle, und auch im Zweikampf mit Max vor dem Mauerkuss ging es gut und fair zu. Es war sehr strategisch, und auch ein schwieriges Rennen. Ich wollte eigentlich nicht in der letzten Kurve vorbeiziehen und den Überholmodus opfern, aber wir waren auf den Geraden so schnell, und überall sonst langsamer, da war es nicht einfach, zu wissen, was die richtige Vorgehensweise war, um das Rennen zu gewinnen.»