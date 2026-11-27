In Valencia findet an diesem Wochenende das Saisonfinale der MotoGP-WM 2026 statt. Nicht alle Stammfahrer können beim letzten Event des Jahres dabei sein. So kann KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales sein vorerst letztes Event in der Königsklasse wegen seiner Schulterverletzung nicht bestreiten. Für ihn wird Testfahrer Pol Espargaro an die Stummel der RC16 greifen. Auch Pecco Bagnaia bleibt ein finales Rennwochenende mit seinem Ducati-Lenovo-Team verwehrt. Bei seinem Sturz in Katar hatte er neben seiner Fußverletzung auch eine Kopfverletzung davongetragen – die Ärzte haben ihm daher nachdrücklich geraten, in Valencia nicht mit seiner MotoGP-Rakete zu fahren. Die Roten haben sich am Donnerstag mit einer emotionalen Feier vom zweifachen MotoGP-Champion verabschiedet. Auch viele andere Teams sagten zu ihren scheidenden Fahrern «Goodbye».

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Nach der großen Abschiedsrunde am Donnerstag ging es am Freitagvormittag wieder auf der Rennstrecke zur Sache. Auf dem Circuit Ricardo Tormo fand das 45-minütige FP1 statt. Zum Start der Session um 10.45 Uhr betrug die Lufttemperatur kühle 14 Grad Celsius. Der Asphalt hatte sich gerade mal auf 9 Grad aufgewärmt. Wenigstens schien die Sonne vom wolkenlosen Himmel.

Marc Marquez verkündete seinen Rücktritt und ging ins FP1 Foto: Gold and Goose Marc Marquez verkündete seinen Rücktritt und ging ins FP1 © Gold and Goose

Wenige Minuten vor der Session folgte der Knall: Marc Marquez verkündete im Livestream mit handgeschriebenen Tafeln – ohne ein Wort zu sagen – vor der gesamten Welt seinen Rücktritt. «Wir werden später noch darüber sprechen, aber zunächst einmal: Vielen Dank an alle, die Teil dieser Reise waren. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP sein. Wir haben Geschichte geschrieben.»

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Das Ducati-Lenovo-Team applaudierte. Teammanager Davide Tardozzi kamen die Tränen. Viele Fahrer konnten es nicht glauben. Zum Beispiel riss Aprilia-Ass Jorge Martin in seiner Box die Augen auf und staunte. Auch Pedro Acosta, der 2027 der neue Teamkollege von Marc Marquez gewesen wäre, konnte es nicht fassen. Wen wird er nun neben sich in der Box haben? Im Livestream wurden danach auch viele MM93-Fans auf den Tribünen eingefangen – sie hatten die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und weinten.

Danach war es schwer, zur Tagesordnung zurückzukehren – das FP1 startete nur wenige Minuten nach dem Rücktritt des zehnmaligen Weltmeisters.

Marco Bezzecchi Foto: Gold and Goose Photography Marco Bezzecchi © Gold and Goose Photography

Nach zehn Minuten führte MM93 die Session mit einer Zeit von 1:30,874 min an. Kurze Zeit später überholten ihn Raul Fernandez und Fermin Aldeguer.

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Die Top-5 nach 15 Minuten: Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Marc Marquez, Alex Marquez und Marco Bezzecchi.

Kurz nach der Hälfte der Session setzte sich Marc Marquez in 1:30,691 min an die Spitze. Wenige Augenblicke später fuhr Bezzecchi in 1:30,681 min eine neue Bestzeit – er war nur um eine Hundertstelsekunde schneller. Zum Vergleich: Den Rundenrekord in Valencia fuhr «Bez» 2025 in 1:28,809 min.

Die Reihenfolge 15 Minuten vor Schluss: Bezzecchi, Marc Marquez, Raul Fernandez, Aldeguer, Alex Marquez, Acosta, Zarco, Di Giannantonio, Martin und Quartararo.

Raul Fernandez Foto: Gold and Goose Photography Raul Fernandez © Gold and Goose Photography

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Fünf Minuten vor Schluss stürzte Jack Miller in Kurve 2. Ihm rutschte das Vorderrad weg, er blieb unverletzt. Kurz vor dem Ende stürzte Johann Zarco – der Franzose blieb unverletzt, war aber sauer.

An die Zeit von Bezzecchi kam niemand mehr heran. Hinter ihm komplettierten Marc Marquez, Fernandez, Aldeguer, Alex Marquez, Acosta, Zarco, Di Giannantonio, Martin und Ogura die Top-10.

Die 45-minütige Session ging zu Ende. Marc Marquez fuhr insgesamt 20 Runden und winkte danach seinen Fans auf den Tribünen zu. Die Zeiten lagen weit über dem Rundenrekord – die MotoGP-Welt befand sich immer noch in Schockstarre.

