Der Crash der beiden Ferrari-Teamkollegen im GP von Las Vegas war auch zum Auftakt des Katar-Rennwochenendes ein grosses Thema. Die beiden Scuderia-Söldner waren sich in die Quere gekommen, als Charles Leclerc einen sehr optimistischen Angriff auf seinen Stallgefährten Lewis Hamilton wagte, der in einem Dreher des siebenfachen Weltmeisters mündete. Hamilton kam am Ende als Siebter ins Ziel, Leclerc wurde als Unfallverursacher bestraft und fiel dadurch auf Platz 10 zurück.

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Vor dem unliebsamen Treffen hatten sich die beiden noch Hoffnungen auf einen Podestplatz machen dürfen. Entsprechend sauer war Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, der schon zwei Rennen zuvor die Wogen hatte glätten müssen. Auch da waren Leclerc und Hamilton mit aller Härte gegeneinander vorgegangen.

Dass es auch anders geht, beweisen einige andere Fahrer im Feld. Da wäre etwa das Audi-Duo Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto. Letzterer wurde gefragt, was das Geheimnis sei, um einen Crash mit dem Fahrer aus den eigenen Reihen zu vermeiden. Und er reagierte mit Humor. «Komm schon, verschrei es nicht! Im Rennen wird dann der eine Fahrer über den anderen fliegen», gluckste der Brasilianer.

Audi-Duo: Einige brenzlige Szenen in dieser Saison

«Wir kamen uns auch schon nahe, manchmal schauen wir uns die Onboard-Aufnahmen an, und ich sage dann: 'Wow, das war knapp.' Wir hatten in diesem Jahr einige heikle Szenen, ich glaube in Kanada und Baku. In Zandvoort hatten wir fast einen Unfall. Es war also immer sehr knapp, aber es ist noch nie passiert. Aber ganz ehrlich, wenn du mit Respekt gegeneinander kämpfst und das Limit kennst, dann kannst du das meist vermeiden», fuhr der 22-Jährige fort.

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«Allerdings kann es passieren», fügte «Gabi» im gleichen Atemzug an. «Wahrscheinlich wird es irgendwann passieren, ich meine, ich hoffe, dass wir noch viele Jahre Teamkollegen sind, denn wir sind ein gutes Gespann, aber irgendwann trennen sich die Wege, und bis dann bin ich mir sicher, dass wir irgendwann einen Crash haben werden. Das wird passieren. Unsere Duelle fallen immer sehr hart aus, und ich wäre enttäuscht, wenn es nicht mal krachen würde. Wir müssen ja eine Story haben, die wir erzählen können», ergänzte er augenzwinkernd.

Etwas ernster fügte Bortoleto dann an: «Ich denke, ich kämpfe härter gegen die Fahrer aus den anderen Teams als gegen meinen eigenen Teamkollegen. Wir sprechen offen darüber, wenn wir nahe beieinander starten. Dann sagen wir uns: 'Lass uns nicht die mehr als 1000 Teammitglieder enttäuschen, die an unseren beiden Autos arbeiten. Lass uns sicherstellen, dass wir so arbeiten, wie es von uns verlangt wird.'»