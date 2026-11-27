Die MotoGP im Schockzustand. Fünf Tage nach seinem Titelgewinn in Portimao und wenige Minuten vor dem FP1 in Valencia erklärte der zehnfache Weltmeister Marc Marquez seinen Rücktritt . «Das ist mein letztes MotoGP-Rennen», hielt er auf einen Karton geschrieben in die TV-Kamera.

Werbung

Werbung

Zu diesem Zeitpunkt saß ServusTV-Experte Stefan Bradl zusammen mit SPEEDWEEK.com bei einem Cappuccino in der Red-Bull-Hospitality. Der Bayer hatte die mögliche Sensation des Jahres im Rahmen des Katar-GP Anfang November angerissen und bewies damit einen exzellenten Riecher. «Mir lag es schon eine Woche zuvor in Malaysia auf der Zunge», bemerkte Stefan, der Marquez seit fast 20 Jahren kennt. «Ich hatte ja gesagt, dass ich glaube, dass er sich sehr mit diesem Thema beschäftigt. Ich kenne ihn gut, aber auch nicht privat sehr sehr gut. Aber ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass er sich Gedanken macht und clever genug ist, das einzuschätzen. Also stellte ich mir die Frage, was er nach diesem Titelgewinn noch machen kann.»

Stefan Bradl: «Marc Marquez geht als der Größte»

«In Spielberg hatte ich ein Gespräch mit ihm, das ging nur eine Minute und 30 Sekunden», schilderte Bradl. «Das Erste, was er mich fragte, war, wie es der Familie geht. Er hat mir damals zur Geburt meiner Tochter ein kleines Fahrrad für sie geschenkt und ich weiß, wie er darüber denkt. Jetzt ist dieses Thema für ihn präsent, dass er sich über das nächste Leben außerhalb des Sports Gedanken macht. Also fragte ich mich, wieso er darauf warten soll, wieso er sich das noch mal antut. Einen neuen Teamkollegen zu bekommen, der richtig stark sein wird. Ein neues Reglement, das er nicht einschätzen kann. Und andere unsichere Faktoren. Jetzt geht er als der Größte, auf dem Höhepunkt aufzuhören, haben nicht viele geschafft. Er hat sicher mit sich gekämpft, aber jetzt ist es entschieden – und es ist perfekt. Er hat so viel Würde und Stil, die Geschichte jetzt zu beenden, dass es unglaublich große Auswirkungen haben wird. Jeder wird vor ihm den Hut ziehen und ihm sagen, dass er in seiner Karriere zwar nicht alles richtig gemacht hat, aber wenn es darauf ankam, war er eine Maschine.»