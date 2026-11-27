Für Max Verstappen ist die Formel 1 nur eine von vielen Bühnen. Der schnelle Niederländer stellt sein Talent auch immer wieder ausserhalb der Königsklasse unter Beweis, zuletzt war er im GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão unterwegs, wo er nach einer starken Aufholjagd den neunten Platz errungen hat. Der Red Bull Racing-Star sorgte in diesem Jahr auch mit seiner Teilnahme am 24h-Klassiker auf dem Nürburgring für viel Wirbel.

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Ein Rennen will der vierfache Formel-1-Champion aber nie bestreiten: Beim Indy 500 Gas zu geben, kommt für den 75-fachen GP-Sieger nicht in Frage. Und das hat etwas mit dem Vater seiner Lebensgefährtin Kelly Piquet zu tun. Der dreifache Weltmeister verletzte sich 1992 im Training zum Kult-Rennen schwer, die Verletzungen an seinen Beinen und Füssen zogen eine monatelange Erholungsphase nach sich.

Max Verstappen: Nelson Piquet als abschreckendes Beispiel

In Katar erklärte Verstappen auf die Frage, ob er sich eine Teilnahme am Indy 500 nicht doch vorstellen könne, nachdem er vergangene Woche in Las Vegas die Windschatten-Duelle geniessen konnte: «Nein, und es ist nicht so, dass ich nicht gut darin wäre. Es geht einfach ums Risiko-Management. Deshalb will ich es nicht machen. Ich schaue mir das Rennen gerne an, aber ich weiss, wie hoch das Risiko für einen Crash ist, dafür gibt es aus der Vergangenheit auch viele Beispiele.»

«Der Vater meiner Freundin hatte einen schweren Unfall, und wenn ich mir anschaue, wie er für den Rest seines Lebens mit den Folgen des Crashs leben muss, dann weiss ich, dass dies ein Risiko ist, das ich nicht eingehen will, während ich schon in der Formel 1 und im GT3-Auto Rennen fahre», fügte der 29-Jährige an. «Du riskierst da zwischenzeitlich schon viel, und deshalb ist es gut, zwischendurch auch ein paar Wochenenden zu haben, an denen man nicht ständig am Limit sein muss.»

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Weitere Langstrecken-Einsätze kann sich Verstappen allerdings vorstellen – aber nur, wenn gewissen Bedingungen gegeben sind. «Alles beginnt beim Budget, ich mag es nicht, die Einsätze vollständig aus eigener Hand zu finanzieren. Das geht jedem so, egal, wie viel man hat. Ich würde gerne alle Langstrecken-Rennen bestreiten, aber gleichzeitig will ich die Rennen auch richtig angehen, gut vorbereitet sein und mit dem richtigen Team antreten. Ich trete nicht an, um zu üben, ich will gewinnen.»