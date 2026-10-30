Lando Norris: Gutes Zwischenzeugnis für McLaren trotz Ärger mit F1-Auto

Nachdem Lando Norris im vergangenen Jahr den WM-Titelkampf knapp für sich entscheiden konnte, folgte die Ernüchterung: Der Champion erlebte einen mässigen Start in die Saison und schaffte es erst beim vierten Kräftemessen in Miami als Zweiter zum ersten Mal in diesem Jahr aufs GP-Podest. Danach folgten zwei Nullrunden in Kanada und Monaco, bevor er in Barcelona als Dritter wieder auf dem Treppchen stand.

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Der erste GP-Sieg der Saison liess auf sich warten. Erst bei der elften WM-Runde in Ungarn durfte der Brite wieder vom höchsten Podesttreppchen strahlen, beim darauffolgenden Rennwochenende in Zandvoort wiederholte er die Glanztat. Doch das blieben die bisher einzigen GP-Siege des Rennfahrers, der mit der Nummer 1 auf seinem Dienstwagen auf die Strecke geht.

Lando Norris erklärt: Das haben die anderen Teams besser hinbekommen

Zuletzt hatte Norris wieder zu kämpfen, sein Dienstwagen sei schwierig zu fahren, klagte der 26-Jährige, der dennoch eine positive Zwischenbilanz zieht. Im Fahrerlager von Mexiko bestätigte er zwar: «Klar, das Auto war fürchterlich und schwierig zu fahren, und das schon die ganze Saison. Die anderen Teams haben es einfach geschafft, viel mehr Upgrades auf die Strecke zu bringen und sich deutlich stärker als wir zu verbessern.»

Gleichzeitig betonte der 13-fache GP-Sieger: «Das Team leistet dennoch gute Arbeit, wenn man bedenkt, dass wir am Anfang des Jahres noch fast eineinhalb Sekunden hinter den Spitzenreitern lagen. Dass wir dennoch fast drei Rennen gewonnen haben, ist an sich schon eine gute Errungenschaft. Ich denke deshalb, dass wir bisher ein ziemlich gutes Jahr, wenn man es so betrachtet.»

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«Natürlich legen wir die Messlatte sehr hoch und wollen alles gewinnen, was wir können. Zu Beginn der Saison hatten wir einen grossen Rückstand, aber wir haben gute Arbeit geleistet und diesen aufgeholt. Wir haben uns besser geschlagen als die meisten anderen Teams im Feld», ergänzte Norris.