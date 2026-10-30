Ab 8 Uhr: Wo das Sprintrennen der MotoGP in Malaysia live zu sehen ist
Am Samstag findet auf dem Sepang International Circuit der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf
Der Große Preis von Malaysia an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 3.45 Uhr das MotoGP-Qualifying und ab 5.40 Uhr die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2. Ab 7.55 Uhr wird der MotoGP-Sprint live übertragen. Um 14 Uhr folgt eine Wiederholung des Moto2-Qualifyings und um 19.10 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt LA2 ab 4.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20.05 folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.
RTS2 überträgt am Samstag ab 7.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 7.50 Uhr das MotoGP-Rennen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2026 (MEZ):
Samstag, 31. Oktober:
1.40 – 2.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
2.25 – 2.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
3.10 – 3.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
3.50 – 4.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
4.15 – 4.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
5.45 – 6.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
6.10 – 6.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
6.40 – 6.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
7.05 – 7.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
8.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)
Sonntag, 1. November:
3.40 – 3.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
5.00 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)
6.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)
8.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)
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