Ab 8 Uhr: Wo das Sprintrennen der MotoGP in Malaysia live zu sehen ist

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Malaysia an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 3.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live gezeigt. Ab 5.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint übertragen. Um 12.40 Uhr folgt eine Wiederholung des MotoGP-Qualifyings. Um 13.55 Uhr wird auch der MotoGP-Sprint noch einmal gezeigt. Am Sonntag zeigt ServusTV ab 4.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Ab 10.30 Uhr zeigt der Sender von allen Rennen Wiederholungen. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Sonntag zeigt SRF zwei um 19.55 Uhr eine Teilaufzeichnung des MotoGP-Rennens. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 3.45 Uhr das MotoGP-Qualifying und ab 5.40 Uhr die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2. Ab 7.55 Uhr wird der MotoGP-Sprint live übertragen. Um 14 Uhr folgt eine Wiederholung des Moto2-Qualifyings und um 19.10 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt LA2 ab 4.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20.05 folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens.

RTS2 überträgt am Samstag ab 7.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 7.50 Uhr das MotoGP-Rennen.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

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Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2026 (MEZ):

Samstag, 31. Oktober:

1.40 – 2.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 2.25 – 2.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 3.10 – 3.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 3.50 – 4.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 4.15 – 4.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 5.45 – 6.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 6.10 – 6.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 6.40 – 6.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 7.05 – 7.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 8.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)

Sonntag, 1. November: