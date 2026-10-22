Lewis Hamilton/Ferrari: Verblüffender Ratschlag für Bald-Champion Antonelli

Lewis Hamilton ist der einzige Fahrer, der alle Formel-1-WM-Läufe auf dem Circuit of the Americas (COTA) bestritten hat, und er ist der erfolgreichste Fahrer hier: Pole-Positions 2016 bis 2018, GP-Siege 2012 (bei der Premiere des Rennens), dann von 2014 bis 2017. Hinzu kommen drei zweite Ränge und ein dritter Platz, also zehn Podestbesuche.

Werbung

Werbung

Jahrelang war Lewis Hamilton in Amerika der mit Abstand beliebteste Rennfahrer, inzwischen ist der siebenfache Weltmeister Ferrari-Fahrer und hat damit auch die treuen Tifosi hinter sich.

Der 106-fache GP-Sieger sagt: «Dieses Wochenende ist immer etwas ganz Besonderes. Wie gut wir an diesem Wochenende sein werden, ist wirklich schwer zu sagen. Es gab eine Phase, da war Mercedes weit voraus. Dann begann auf einmal McLaren zu gewinnen. Zuletzt war Red Bull Racing dominant. Es geht auf und ab.»

«Ich glaube nicht, dass hier in Austin das Kräfteverhältnis komplett auf den Kopf gestellt wird, gemessen an den vergangenen Rennen. Was uns angeht – wenn wir es schaffen, den Ferrari ins beste Arbeitsfenster zu bringen, dann werden wir bei der Musik sein.»

Werbung

Werbung

Kimi Antonelli steht vor seinem ersten WM-Titel. Lewis Hamilton wird gefragt, ob er einen Rat habe für seinen jungen Rivalen. Der Brite beginnt zu lachen: «Fahr langsamer!»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Morgen Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Dann wird Hamilton ernst: «Nein, Kimi braucht von mir gewiss keinen Rat, das hat er in dieser Saison ziemlich eindrucksvoll beweisen. Sein Talent und seine Ruhe, und das alles mit 20 Jahren, das ist schon sehr bemerkenswert.»

«Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die er dort leistet, und ich bin auch sehr stolz auf die Arbeit meines früheren Rennstalls. Wenn schon nicht Ferrari, dann am liebsten Mercedes.»