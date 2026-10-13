Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff

Vereinzelt waren aus dem Fahrerlager der MotoGP seit dem Misano-GP Notizen aufgetaucht, dass Gespräche laufen, Format und Ablauf des Rennwochenendes zu «adaptieren». Wichtigste Änderung sollte die Einführung einer zusätzlichen Quali-Sitzung sein – ganz so wie in der Formel 1. Naheliegend, schließlich halten mit Liberty Media auch offiziell seit 2026 die Amerikaner die großen MotoGP-Zügel in der Hand.

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Und schwupps – war er da, der neue Master-Zeitplan zur Saison 2027. Was für sich auch keine Überraschung ist, denn bekanntlich wird die kommende Saison zu einem Rundum-Neustart mit neuen Regeln, neuem Reifenpartner (Pirelli) und einem umgekrempelten Fahrerfeld (nicht geändert hat sich die Zahl von Herstellern, Teams und Piloten). Da geht der neue Zeitplan gleich mit.

Wie auf SPEEWEEK.com unmittelbar vor dem Start zum Indonesien-GP berichtet , gibt es zwei gravierende Modifikationen. Am Freitag gehen die Piloten der Topliga statt einmal 45 Minuten (FP1) und einmal einer Stunde (Zeittraining) dann dreimal auf die Piste. Nach einem FP2 beschließt eine kurze Sprint-Qualifikation den Auftakt. In dieser werden dann alle Piloten 15 Minuten lang die Sprint-Startaufstellung ausfechten. Spannung für die Fans, weil die Session nun als Quali gekennzeichnet ist. Und Stress für die Piloten, der sich aber im Wesentlichen nicht vom jetzigen Ablauf unterscheidet. Denn auch heute halten im Finale alle Athleten voll rein, um den direkten Einzug ins Q2 zu schaffen. Womöglich noch mehr – denn wer es direkt schafft, der steht sicher auch am Sonntag unter den Top-12. 2027 gibt es eine zweite Chance, die Ausgangslage zu optimieren.

Zweite große Änderung ist die Abschaffung des Warm-ups am Sonntagmorgen. «Das Aufwärmen war ursprünglich dazu gedacht, etwaige Probleme zu finden oder zu beheben. Doch von Reifenausrüster Michelin wurde bestätigt, dass die Bedingungen am Sonntagmorgen mit den aktuellen Reifen nichts mit denen zum Rennen zu tun haben. Deswegen sollten mehr Runden direkt vor dem Rennen gefahren werden können. Das werden wir möglich machen», so die Aussage von MotoGP-Spitzenmanager Carlos Ezpeleta zu der Entscheidung.

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Pecco Bagnaia wunderte sich über die Abschaffung der Warm-up-Session Foto: Gold and Goose Pecco Bagnaia wunderte sich über die Abschaffung der Warm-up-Session © Gold and Goose

Doch die in den kommenden Tagen nicht enden wollenden Kommentare aus dem Feld der Athleten ereiferten sich weit weniger über den neuen Zeitplan als über den Lauf der Kommunikation. Ja – es gab ernstzunehmende Kommentare von Spitzenathleten wie Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Pedro Acosta oder Luca Marini im Hinblick auf die Sicherheit der Fahrer, aber auch aus der Sicht der Fans (keine Action auf der Piste am Sonntagmorgen) – doch der eigentliche Aufreger war ein anderer.

Denn nicht etwa die verantwortliche MotoGP Sports Entertainment Gruppe hatte, motiviert von den US-Event-Profis Liberty Media, den Zeitplan umgeschrieben. Die Initiative ging laut Ezpeleta von den Teams selbst aus. Die Mannschaften, so der Tenor, sind die Geschäftspartner der MotoGP, nicht die Piloten. Stimmt, laut Verträgen.

Wie so oft fühlten und fühlen sich die Piloten alleingelassen. Denn mit eingebunden wurden die Fahrer nicht. Geschweige denn, die Ideen für die Streichung der Warm-up-Session wären von einem Piloten ausgegangen.

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Wie so oft im Profi-Rennsport hat das zwei Seiten. Nachvollziehbar ist, dass die Helden in der Arena gerne gehört werden. Schließlich sind sie es, die bei plus 350 km/h die Karbonbremsen glühen lassen und auf den Ellenbogen umlegen. Nüchtern gesehen sind aber auch die Fahrer nur die Angestellten der Teams, im besten Falle der Werke, und vertraglich dazu verpflichtet, den Abläufen zu folgen. Dafür gibt es schließlich auch einen soliden Gehaltsscheck. Schließlich wird selbst bei einem Trackday der Zeitplan vom Veranstalter und nicht vom Teilnehmer aufgesetzt.

Und doch bleiben Themen, die Veränderungen zu tun haben, sensibel. Das Einzige, was helfen würde, wäre ein Masterplan der Kommunikation. Der der muss nicht nur in der MotoGP erst noch erfunden werden.