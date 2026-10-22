Alle Sachsenring-Programmhefte seit 1927 kostenlos digital abrufbar

Keine Gegenwart und keine Zukunft ohne Vergangenheit. Gemäß dieses Mottos hat der ADAC Sachsen anlässlich des im nächsten Jahr anstehenden Jubiläums 100 Jahre Sachsenring ein Projekt auf den Weg gebracht, welches vor allem für an der Historie interessierten Fans gedacht ist. All jenen stehen bereits einige offizielle Programmhefte der bisherigen Veranstaltungen auf der Kult-Rennstrecke bei Hohenstein-Ernstthal digital, online und kostenlos zur Verfügung. Die restlichen werden in den nächsten Monaten folgen.

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Passend zum runden Jubiläum im nächsten Jahr wurde vom ADAC Sachsen und der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) eine Kooperation auf den Weg gebracht und nun der Öffentlichkeit vorgestellt, die als Service für Fans zu werten ist.

Im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogrammes für Wissenschaft und Kultur des Freistaates Sachsen (LDP) ist ein deutschlandweit einzigartiges Digitalisierungsprojekt entstanden, bei dem historische Sachsenring-Dokumente digitalisiert und weltweit online verfügbar gemacht werden. Im ersten Schwung werden alle entstandenen Programmhefte der Rennen auf dem Sachsenring seit 1927 bis einschließlich 2026 digitalisiert.

Historische Sachsenring-Programmhefte Foto: Thorsten Horn Historische Sachsenring-Programmhefte © Thorsten Horn

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Sie werden in den kommenden Monaten auf dem Online-Portal SACHSEN.DIGITAL veröffentlicht. Die Digitalisierung der Programmhefte hat schon begonnen und ist so weit fortgeschritten, dass derzeit schon 50 fertig und online sind, also von allen Interessierten kostenfrei eingesehen werden können. Wenn man mit den offiziellen Programmheften und auch etlichen Sonderpublikationen rund um das Thema Sachsenring fertig ist, sollen historische Postkarten und originale Filmaufnahmen aus den Anfangsjahren der Traditionsrennstrecke folgen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz kam es nun in der SLUB in Dresden zur symbolischen offiziellen Übergabe der Programmhefte vom Vorstandsvorsitzenden des ADAC Sachsen, Klaus Klötzner, an die Generaldirektorin der SLUB Dresden, Katrin Stump. Dabei sagte Klaus Klötzner unter anderem: «Wir freuen uns sehr, den Sachsenring als Kultrennstrecke mit seiner langen Tradition in den Sammlungen der SLUB vertreten zu wissen. Das Projekt ist auch für uns einzigartig, und wir freuen uns, die Programmhefte zur Verfügung stellen zu dürfen. Mal sehen, was wir noch in unseren Archiven entdecken.»