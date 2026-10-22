Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Alle Sachsenring-Programmhefte seit 1927 kostenlos digital abrufbar

Anlässlich der anstehenden Feierlichkeiten zu 100 Jahre Sachsenring im nächsten Jahr, lässt der ADAC Sachsen aktuell alle offiziellen Programmhefte digitalisieren. Diese sind frei zugänglich.

Thorsten Horn

Von

MotoGP

Klaus Klötzner und Katrin Stump
Klaus Klötzner und Katrin Stump
Foto: Thorsten Horn
Klaus Klötzner und Katrin Stump
© Thorsten Horn

Werbung

TV-Programm

Werbung

Keine Gegenwart und keine Zukunft ohne Vergangenheit. Gemäß dieses Mottos hat der ADAC Sachsen anlässlich des im nächsten Jahr anstehenden Jubiläums 100 Jahre Sachsenring ein Projekt auf den Weg gebracht, welches vor allem für an der Historie interessierten Fans gedacht ist. All jenen stehen bereits einige offizielle Programmhefte der bisherigen Veranstaltungen auf der Kult-Rennstrecke bei Hohenstein-Ernstthal digital, online und kostenlos zur Verfügung. Die restlichen werden in den nächsten Monaten folgen.

Werbung

Werbung

Passend zum runden Jubiläum im nächsten Jahr wurde vom ADAC Sachsen und der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) eine Kooperation auf den Weg gebracht und nun der Öffentlichkeit vorgestellt, die als Service für Fans zu werten ist.

Im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogrammes für Wissenschaft und Kultur des Freistaates Sachsen (LDP) ist ein deutschlandweit einzigartiges Digitalisierungsprojekt entstanden, bei dem historische Sachsenring-Dokumente digitalisiert und weltweit online verfügbar gemacht werden. Im ersten Schwung werden alle entstandenen Programmhefte der Rennen auf dem Sachsenring seit 1927 bis einschließlich 2026 digitalisiert.

Historische Sachsenring-Programmhefte
Historische Sachsenring-Programmhefte
Foto: Thorsten Horn
Historische Sachsenring-Programmhefte
© Thorsten Horn

Werbung

Werbung

Sie werden in den kommenden Monaten auf dem Online-Portal SACHSEN.DIGITAL veröffentlicht. Die Digitalisierung der Programmhefte hat schon begonnen und ist so weit fortgeschritten, dass derzeit schon 50 fertig und online sind, also von allen Interessierten kostenfrei eingesehen werden können. Wenn man mit den offiziellen Programmheften und auch etlichen Sonderpublikationen rund um das Thema Sachsenring fertig ist, sollen historische Postkarten und originale Filmaufnahmen aus den Anfangsjahren der Traditionsrennstrecke folgen.

TV-Programm

Im Rahmen einer Pressekonferenz kam es nun in der SLUB in Dresden zur symbolischen offiziellen Übergabe der Programmhefte vom Vorstandsvorsitzenden des ADAC Sachsen, Klaus Klötzner, an die Generaldirektorin der SLUB Dresden, Katrin Stump. Dabei sagte Klaus Klötzner unter anderem: «Wir freuen uns sehr, den Sachsenring als Kultrennstrecke mit seiner langen Tradition in den Sammlungen der SLUB vertreten zu wissen. Das Projekt ist auch für uns einzigartig, und wir freuen uns, die Programmhefte zur Verfügung stellen zu dürfen. Mal sehen, was wir noch in unseren Archiven entdecken.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien