Für Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen hat es im Qualifying für den Großen Preis von Katar nur für Startplatz 6 gereicht. Sein Teamkollege Isack Hadjar startet neben ihm in der dritten Reihe von Position 5. An die dominanten Silberpfeile kamen beide nicht ran und sie mussten sich im Qualifying dann auch noch McLaren geschlagen geben.

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Verstappen: Darum liegt die Strecke in Katar seinem F1-Auto nicht

Verstappen bilanziert am Samstagabend: «Bisher war es einfach kein gutes Wochenende für uns. Wir haben die Balance einfach nicht hinbekommen. Zu unkoordiniert – ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und ich denke, gleichzeitig wird dadurch deutlich, wo wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten noch Defizite haben.»

Und das wäre? Verstappen: «Ich denke, auf einer Strecke wie dieser mit Hochgeschwindigkeitskurven und in der aerodynamischen Effizienz sind wir einfach noch nicht auf dem gleichen Niveau. Bei niedrigen Geschwindigkeiten sind wir ziemlich gut. Bei mittleren Geschwindigkeiten kommen wir ganz gut zurecht, aber hier geht es hauptsächlich um mittlere und dann viele schnelle Kurven. Das ist also ein Bereich, in dem wir im Moment nicht glänzen. Und ich glaube auch, dass wir bei diesen längeren Kurven einfach nicht die richtige Balance über die gesamte Kurve hinweg hinbekommen.»

Red Bull Racing noch im Fight mit McLaren

Worum kann das Red Bull Racing-Zweiergespann von Platz 5 (Isack Hadjar) und 6 (Verstappen) im Rennen kämpfen? Verstappen: «Nicht gegen die Werks-Mercedes, aber wir werden es auf jeden Fall gegen die McLaren-Mercedes versuchen, denn wir kämpfen natürlich in der Meisterschaft gegen sie.» Lando Norris und Oscar Piastri starten für McLaren von den Plätzen 3 und 4, also aus der zweiten Startreihe direkt vor dem Red Bull Racing-Duo. In der Team-WM hat Red Bull Racing derzeit neun Punkte Vorsprung auf McLaren und liegt an Rang 3. Doch es könnte noch ein enger Fight um WM-Bronze werden.

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Verstappen ist aber auch darüber hinaus gepackt vom Kampfesgeist: «Natürlich wollen wir versuchen, vorne zu bleiben, aber das wird nicht einfach. Dieses Wochenende war einfach wirklich hart.»