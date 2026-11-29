Jahrelang war das Team Marc VDS in der Moto2-WM eine der begehrtesten Adressen und für die Fahrer beinahe ein Erfolgsgarant. Mit Tito Rabat (2014), Franco Morbidelli (2017) und Alex Marquez (2019) wurden drei Titel geholt, unter Teammanager Michael Bartholemy war die Truppe zwischen 2015 und 2018 auch in der MotoGP engagiert und eroberte mit Jack Miller auf Honda einen Sieg.

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Am Sonntag, 29. November 2026, geht für Marc VDS in Valencia ein Kapitel zu Ende, das Team wird mit Deniz Öncü und Aron Canet zum letzten Mal ein Grand-Prix-Wochenende in der Moto2 bestreiten. Zukünftig konzentriert sich die Mannschaft auf ihr Engagement in der Superbike-WM, um das Teammanagement kümmert sich auch dort Marina Rossi, die Gattin von Fahrer Sam Lowes.

Die Plätze von Marc VDS werden in der Moto2-Klasse nicht neu vergeben, obwohl es durchaus Interesse gab, etwa vom GRYD-Team von Michael Laverty, das bereits in der Moto3 dabei ist und seine Teilnahme gerne ausgeweitet hätte. Damit wird die Startaufstellung von 30 auf 28 Fahrer reduziert, mittelfristig sollen auf Wunsch von Promoter Liberty sogar nur noch 26 Teilnehmer dabei sein – sie werden als ausreichend erachtet.

Nach dem Tod von Teamgründer Marc van der Straten am 5. Juli 2026 muss das gesamte Projekt überdacht und neu aufgestellt werden. Das hinterlassene Geld des Belgiers wird nur für einen gewissen Zeitraum reichen, mittelfristig braucht es ein Konzept wie zu den besten Moto2-Zeiten: Damals hat Marc VDS dank Sponsoren wie der Biermarke Estrella Galicia oder dem Mineralölkonzern Elf Gewinn erwirtschaftet. Im ersten Schritt wird das Moto2-Team zugesperrt und die Aufstockung des Superbike-WM-Teams auf zwei Fahrer wurde abgeblasen.

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