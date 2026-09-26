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Max Verstappen (Red Bull Racing): Wie er Sieger Russell fast überholt hätte

Max Verstappen verpasst seinen 72. GP-Sieg um lausige 0,196 sec: Er muss sich nach dem spannenden Aserbaidschan-GP hinter Russell anstellen. Verstappen sagt: «Leider kam die Ziellinie zu früh.»

Formel 1

Max Verstappen vor Lewis Hamilton
Max Verstappen vor Lewis Hamilton
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen vor Lewis Hamilton
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Max Verstappen fehlt nur wenig zum Sieg auf dem tückischen Baku City Circuit: Von Platz 8 kommend kreuzte er die Ziellinie nur 192 Tausendstelsekunden hinter dem so gut wie fehlerfreien Sieger George Russell.

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Platz 2 also, sein 134. Podestplatz in der Königsklasse. Damit ist der 28-jährige Niederländer sichtlich zufrieden: «Das war von der ganzen Mannschaft ein prima Rennen, auch mit Isack auf P3.»

«Im ersten Teil des Grand Prix habe ich mich schwergetan, weil der Wagen auf mittelharten Reifen nicht ideal lag. Dennoch konnte ich mich auf den dritten Platz vorarbeiten.»

Im Artikel erwähnt

«Dann gelang mit hinter Oscar Piastri ein hervorragender Re-Start, und ich konnte mit den Australier schnappen. Also Zweiter hinter George, und da variierte der Abstand ständig, um so um eine Sekunde herum.»

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«In der letzten Runde, da war Gelb wegen des Ausrutschers von Bottas, verlor George Leistung, weil sein Turbo nicht voll aufdrehte, wie er mir vorhin gesagt hat. Also konnte ich Richtung Ziellinie stark aufholen, aber leider kam die karierte Flagge ein ganz klein wenig zu früh.»

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«Ich war ein paar Mal an der Mauer und musste zwischendurch das Team fragen, ob sie anhand der Daten erkennen können, ob alles okay sei. Zum Glück ging alles gut.»

«Nach einer schwierigen Quali mit meinen ganzen Motorproblemen konnten wir nun ein starkes Rennen zeigen, damit dürfen wir wirklich happy sein.»

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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63

51

0,000

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25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

3

51

+0,196

1:44,993

18

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

51

+10,704

1:45,618

15

04

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

51

+14,136

1:45,784

12

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

51

+14,512

1:45,413

10

06

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

51

+22,382

1:46,170

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