Schräge Szene: Wieso wurde São Paulo-Sieger Norris von Feuerwerk getroffen?

Das ist typisch Lando Norris: Der Engländer hat die Angewohnheit, auf dem Siegerpodest seine Champagner-Pulle so auf den Boden zu knallen, dass es oben den Zapfen raushaut.

Werbung

Werbung

Nach seinem feinen Sieg beim São Paulo-GP ging das gleich zweifach schief: Die Flasche zersprang in tausend Stücke, der verblüffete Norris hatte nur noch den Flaschenhals in der linken Hand.

Da der Brite zudem von den zwei Red Bull Racing-Fahrern Max Verstappen und Isack Hadjar tüchtig mit Schampus eingenässt worden war, Einiges davon in die Augen, konnte Norris nicht richtig sehen und stolperte genau in den Weg von Vulkan-artigem Feuerwerk auf dem Siegerpodest.

Der Funkenregen traf Norris am Kopf. Norris zuckte sofort zur Seite und griff sich ans Ohr. Zum Glück blieb der zweifache São Paulo-GP-Sieger unverletzt, wie McLaren-Teamchef Andrea Stelle später bestätigt hat. Auch an der zerbrochenen Flasche zog sich Norris keine Verletzung zu.

Werbung

Werbung

Das ist nicht immer so: 2020 in Monza ging die Flasche ebenfalls kaputt, und Lando erlitt Schnittwunden.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Unvergessen auch die Szenen in Ungarn 2023, als Norris seinen Flaschentrick zeigen wollte. Die Flasche war komplett unbeeindruckt, aber der Schlag brachte die daneben stehende Sieger-Vase von Max Verstappen uns Wanken, sie fiel prompt um und zerbrach. Später stellten die Organisatoren für den Niederländer eine neue her.