Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Audi bedroht Haas, Ferrari-Zögling Bearman warnt: «Wir verschleudern das»

Audi knabbert in der Konstrukteurs-WM am Vorsprung des Haas-Rennstalls, es geht um WM-Rang 7 und 10 Millionen Dollar. Eine Warnung von Ferrari-Zögling und Haas-Fahrer Oliver Bearman.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Haas gegen Audi: Es geht um sehr viel Geld
Haas gegen Audi: Es geht um sehr viel Geld
Foto: XPB
Haas gegen Audi: Es geht um sehr viel Geld
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die grossen Fragen der Formel-1-WM 2026 sind beantwortet: Kimi Antonelli ist der jüngste Formel-1-Champion, Mercedes hat zum neunten Mal die Konstrukteurs-WM gewonnen. Und damit sind wir schon voll im Thema.

Werbung

Werbung

Denn hinter Mercedes gibt es verschiedene Kämpfe um die bestmögliche Platzierung, und die ist in der Formel 1 sehr viel wert. Ohne jetzt den ganzen Preisgeldschlüssel darzulegen (der überaus kompliziert ist): Einen Rang weiter vorne oder eben weiter hinten, das macht leicht einen Unterschied von mindestens zehn Millionen Dollar aus.

Aus diesem Grund will Ferrari unbedingt Schlussrang 2 gegen McLaren sicherstellen (die Italiener stehen kurz davor), und Red Bull Racing will sich vor McLaren halten (da steht es im Kampf um P3 415:398 für RBR).

Im Artikel erwähnt

Die Racing Bulls werden WM-Fünfte (mit bislang 114 Zählern), das ist die beste Platzierung des zweiten Red Bull-Teams überhaupt, egal unter welchem Titel, ob Toro Rosso, AlphaTauri oder eben die Racing Bulls.

Werbung

Werbung

Auch WM-Rang 6 ist mit Alpine (69 Punkte) so gut wie bezogen, dann aber wird’s heiss: Haas steht bei 31 Zählern, Audi bei 28. Wir kommen gleich darauf zurück.

Dann Williams gegen Aston Martin, Stand 12:7 Punkte, da wird sich nur noch bei verrückten Rennen etwas ändern. Cadillac, bislang ohne WM-Punkte, wird WM-Letzter.

Haas gegen Audi also: Die Amerikaner haben in den vergangenen vier Läufen nur vier Punkte geholt, Audi aber elf, der Trend spricht für die Deutschen.

Daher warnt Ferrari-Zögling und Haas-Fahrer Oliver Bearman: «Ich lag in Brasilien eine Weile bei Nico Hülkenberg, und der wurde im Audi Zehnter. Dann hatte ich leider einen Boxenstopp, der 20 Sekunden dauerte. Danach steckte ich hinter Sainz und Co. fest.»

Werbung

Werbung

«Der Druck ist sehr hoch im Moment, es steht viel auf dem Spiel, und ich habe einfach den leisen Verdacht, dass wir drauf und dran sind, unseren siebten Platz zu verschleudern.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

1:35:23,504

1:12,983

25

02

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

+14,602

1:13,131

18

03

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+24,485

1:12,877

15

04

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+33,991

1:14,040

12

05

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+41,017

1:12,689

10

06

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

71

+56,475

1:13,018

8

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+1:15,402

1:13,495

6

08

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+1:18,586

1:14,170

4

09

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

70

+1 Runde

1:13,724

2

10

27

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

70

+1 Runde

1:14,000

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  4. Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

  5. Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    04.–06.12.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien