Ärgerlich für Yamaha: Remy Gardner kann nicht, Jack Miller darf nicht
Am 25./26. November beginnen für Yamaha und andere Teams in Jerez die Wintertests als Vorbereitung auf die Superbike-WM 2027. Doch richtig zur Sache geht es für die Japaner erst im Dezember.
Acht Testtage hat Yamaha im Winter von 2026 auf 2027 angesetzt: 25./26. November in Jerez, 9./10. Dezember in Valencia, 20./21. Januar in Jerez und am 25./26. Januar in Valencia. Dann wird das Material nach Down Under verschickt, wo am 15./16. Februar auf Phillip Island, zwei Autostunden von Melbourne entfernt, getestet wird, und am folgenden Wochenende auch die Weltmeisterschaft 2027 beginnt.
Schon jetzt ist klar: Der erste Yamaha-Test Ende November wird ohne zwei Hauptdarsteller der Blauen stattfinden. Die MotoGP-Saison von Jack Miller ist erst am 29. November vorbei, vorher darf der 31-Jährige nicht mit dem Superbike testen. Und Remy Gardner ist bis zum ersten Test nach seiner Operation am 9. November noch nicht fit.
Rückblende: Eine Woche nach dem Saisonschluss 2025 hatte Gardner
Richtig zur Sache geht es also erst am 9. Dezember: Dann sind Gardner und Miller dabei, außerdem werden wir zum ersten Mal Brad Binder (BMW) und Franco Morbidelli (Ducati) auf dem Superbike sehen.
Die Verantwortlichen bei Yamaha hoffen, dass die in die Jahre gekommene R1 mit
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