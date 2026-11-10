Ärgerlich für Yamaha: Remy Gardner kann nicht, Jack Miller darf nicht

Acht Testtage hat Yamaha im Winter von 2026 auf 2027 angesetzt: 25./26. November in Jerez, 9./10. Dezember in Valencia, 20./21. Januar in Jerez und am 25./26. Januar in Valencia. Dann wird das Material nach Down Under verschickt, wo am 15./16. Februar auf Phillip Island, zwei Autostunden von Melbourne entfernt, getestet wird, und am folgenden Wochenende auch die Weltmeisterschaft 2027 beginnt.

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Schon jetzt ist klar: Der erste Yamaha-Test Ende November wird ohne zwei Hauptdarsteller der Blauen stattfinden. Die MotoGP-Saison von Jack Miller ist erst am 29. November vorbei, vorher darf der 31-Jährige nicht mit dem Superbike testen. Und Remy Gardner ist bis zum ersten Test nach seiner Operation am 9. November noch nicht fit.

Remy Gardner wurde das Metall aus dem rechten Arm entfernt Foto: gardner Remy Gardner wurde das Metall aus dem rechten Arm entfernt © gardner

Rückblende: Eine Woche nach dem Saisonschluss 2025 hatte Gardner beim Training mit dem Minibike einen Sturz , dabei kugelte er sich wie wenige Tage zuvor beim SBK-Finale in Jerez die gleiche Schulter erneut aus. Weil sie sich nicht mehr einrenken ließ, musste sich der Moto2-Weltmeister von 2021 operieren lassen; den Oberarm hatte er sich bei dem Missgeschick ebenfalls gebrochen. Der Marknagel und die drei Schrauben wurden nun entfernt. «Er wird einige Wochen ausfallen, aber beim Test in Valencia im Dezember wieder auf seiner R1 sitzen», teilte Yamaha mit.

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Richtig zur Sache geht es also erst am 9. Dezember: Dann sind Gardner und Miller dabei, außerdem werden wir zum ersten Mal Brad Binder (BMW) und Franco Morbidelli (Ducati) auf dem Superbike sehen.

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