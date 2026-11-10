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Champion Kimi Antonelli zurück in Italien: «Das brauche ich jetzt dringend»

Nach den drei Rennen in Texas, Mexiko und Brasilien hat der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli endlich wieder italienischen Boden unter den Füssen. Kimi sagt, was er nun unbedingt braucht.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: XPB
Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Seit dem späten Abend des 9. November ist Kimi Antonelli wieder in seiner Heimat.

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Der Mercedes-Star kam mit dem Privatflieger aus Brasilien und gab italienischen Medien gegenüber eine Stellungnahme – als jüngster F1-Champion und erster Formel-1-Weltmeister aus Italien seit Alberto Ascar 1953.

Kimi sagt: «Es ist so viel passiert, ganz ehrlich – ich habe es noch immer nicht ganz realisiert, dass ich Weltmeister bin. Das ist schon eine Riesenkiste.»

Im Artikel erwähnt

Auf die Frage, wann er eigentlich wirklich realisiert habe, dass er auf dem besten Weg ist, Weltmeister zu werden, sagt der Bologneser: «In Monza. Da habe ich zu meiner Mannschaft gesagt – lasst uns diesen Titel holen! Zuvor hatte ich versucht, möglichst nicht an den Titelgewinn zu denken und einfach eine Aufgabe nach der anderen anzupacken.»

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Und was nun? Kimi lacht: «Nun freue ich mich darauf, mit Freunden und Familie Pasta zu essen.»

Noch immer ist unklar, ob die beiden Nahost-Rennen in Katar und Abu Dhabi stattfinden können. Kimi Antonelli meint: «Mal sehen, ob das Finale nicht vielleicht in Imola stattfindet. Es wäre natürlich wunderschön, die Saison mit einem Rennen zuhause abzuschliessen, Imola ist ja ganz nahe an Bologna. Das wäre ein Traum.»

Da fällt den italienischen Berichterstattern ein: Hatte Kimi Antonelli nicht versprochen, sich die Haare färben zu lassen, sollte er Weltmeister werden?

Kimi lacht: «Das stimmt, vielleicht mach ich ja eine Hälfte mit der italienischen Trikolore und die andere in den Farben von Bologna, also rot und blau. So oder so ist ohnehin keine Zeit, denn es geht schon bald nach England ins Mercedes-Rennwagenwerk.»

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«Abgesehen davon will ich in diesen Tagen einfach Familie und Freunde geniessen und ein wenig entspannen. Wir haben ja theoretisch nochmals drei Rennen in Folge vor uns. Ich will durchatmen und darüber nachdenken, was alles passiert ist. Und dann werde ich anfangen, an 2027 zu denken, um dann nochmals so starke Emotionen zu erzeugen wie in dieser Saison.»

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