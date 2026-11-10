Seuchenjahr 2026 für Aldeguer: Drei Knochenbrüche und Crash mit Bagnaia

Fermin Aldeguer erlebte in Katar ein Wechselbad der Gefühle. In der ersten Runde des MotoGP-Sprints am Samstag schoss er mit seiner Gresini-Ducati Pecco Bagnaia ab. Der Italiener flog in hohem Bogen durch die Luft und schlug mit dem Rücken hart auf den Asphalt auf. Danach wurde das Rennen abgebrochen. Bagnaia hatte bei dem Crash zwei Frakturen am rechten Fuß und mehrere Prellungen erlitten. Aldeguer sah seinen Fehler ein und entschuldigte sich aufrichtig bei Pecco und dessen Ducati-Lenovo-Crew. Nach dem Neustart des auf zehn Runden verkürzten Sprintrennens musste Aldeguer eine doppelte Long-lap absolvieren. Am Ende rollte er als Elfter über die Ziellinie.

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Im Grand Prix am Sonntag lief es für Aldeguer sportlich noch schlechter. Er beendete das Rennen über 22 Runden auf Rang 12 – auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia) hatte er über 20 Sekunden Rückstand.

«Letztendlich war es ein schwieriges Wochenende, aber ich denke, dass ich bei meinem Comeback nach der Verletzung gute Ergebnisse erzielt habe. Im Hauptrennen hatte ich mir ehrlich gesagt etwas mehr erhofft», haderte der 21-Jährige. «Ich hatte von Anfang an große Probleme mit dem Vorderreifen – nicht wegen des Reifendrucks oder der Temperatur, denn ich hatte einen kleinen Abstand zu den anderen Fahrern. Aber was den Grip und die Stabilität angeht, war es ein wirklich schwieriges und sehr langes Rennen.»

Fermin Aldeguer erlebte in Katar sein Comeback. Er hatte sich bei einem Crash im MotoGP-Rennen in Indonesien einen Bruch an der rechten Hand zugezogen. Aufgrund der Verletzung musste er die Grands Prix in Australien und Malaysia auslassen.

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2026 ist für Aldeguer generell ein Seuchenjahr. Bereits Anfang Januar zog er sich bei einem Trainings-Crash mit dem Supersport-Motorrad einen Bruch im linken Oberschenkel zu. Aldeguer verpasste daraufhin die Vorsaisontests in Malaysia und Thailand. Auch beim ersten Rennwochenende in Buriram konnte er nicht an den Start gehen. Die nächste Verletzung folgte Ende Juni in Assen. Dort zog sich Aldeguer einen Wirbelbruch zu. Bei den MotoGP-Events auf dem Sachsenring und in Silverstone fehlte er.

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Fermin Aldeguer: «Habe in dieser Saison schon viel Urlaub gemacht»

Wenigstens kam in Katar keine neue Verletzung dazu. «Es gibt auch positive Aspekte. Ich habe das Wochenende körperlich gut überstanden. Die Hand funktioniert gut», betonte der aus Murcia stammende Fahrer. «Ich muss mich körperlich noch erholen. Aber es ist schwierig, das mit einem kaputten Bein, einer kaputten Hand und einem kaputten Rücken auszugleichen. Wir müssen dieses Jahr so gut wie möglich zu Ende bringen – und danach weiter Spaß haben.»

Der Portugal-GP findet vom 20. bis 22. November statt. Wird sich Fermin Aldeguer bis dahin eine Ruhepause gönnen? «Nein, das geht nicht. Ich habe in dieser Saison schon viel Urlaub gemacht», lachte Aldeguer. «Es ist Zeit, weiterzuarbeiten. Am Dienstag müssen wir wieder an die Arbeit. Vielleicht werde ich einige Tage auf dem Motorrad trainieren, denn es ist jetzt wichtig für mich, das Gefühl wiederzufinden. Schließlich beansprucht man auf dem Bike andere Muskeln – es ist schwierig, das im Fitnessstudio zu trainieren. Wir müssen diese Woche so gut wie möglich meistern – und in Portimao besser ankommen.»

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