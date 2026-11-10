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Seuchenjahr 2026 für Aldeguer: Drei Knochenbrüche und Crash mit Bagnaia

Fermin Aldeguer hatte in Katar ein schwieriges Comeback-Wochenende. Im MotoGP-Sprint beförderte er Pecco Bagnaia ins Aus und im GP reichte es nur für Platz 12. Zeit zur Erholung gönnt er sich nicht.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold and Goose Photography
Fermin Aldeguer
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Fermin Aldeguer erlebte in Katar ein Wechselbad der Gefühle. In der ersten Runde des MotoGP-Sprints am Samstag schoss er mit seiner Gresini-Ducati Pecco Bagnaia ab. Der Italiener flog in hohem Bogen durch die Luft und schlug mit dem Rücken hart auf den Asphalt auf. Danach wurde das Rennen abgebrochen. Bagnaia hatte bei dem Crash zwei Frakturen am rechten Fuß und mehrere Prellungen erlitten. Aldeguer sah seinen Fehler ein und entschuldigte sich aufrichtig bei Pecco und dessen Ducati-Lenovo-Crew. Nach dem Neustart des auf zehn Runden verkürzten Sprintrennens musste Aldeguer eine doppelte Long-lap absolvieren. Am Ende rollte er als Elfter über die Ziellinie.

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Im Grand Prix am Sonntag lief es für Aldeguer sportlich noch schlechter. Er beendete das Rennen über 22 Runden auf Rang 12 – auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia) hatte er über 20 Sekunden Rückstand.

«Letztendlich war es ein schwieriges Wochenende, aber ich denke, dass ich bei meinem Comeback nach der Verletzung gute Ergebnisse erzielt habe. Im Hauptrennen hatte ich mir ehrlich gesagt etwas mehr erhofft», haderte der 21-Jährige. «Ich hatte von Anfang an große Probleme mit dem Vorderreifen – nicht wegen des Reifendrucks oder der Temperatur, denn ich hatte einen kleinen Abstand zu den anderen Fahrern. Aber was den Grip und die Stabilität angeht, war es ein wirklich schwieriges und sehr langes Rennen.»

Im Artikel erwähnt

Fermin Aldeguer erlebte in Katar sein Comeback. Er hatte sich bei einem Crash im MotoGP-Rennen in Indonesien einen Bruch an der rechten Hand zugezogen. Aufgrund der Verletzung musste er die Grands Prix in Australien und Malaysia auslassen.

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2026 ist für Aldeguer generell ein Seuchenjahr. Bereits Anfang Januar zog er sich bei einem Trainings-Crash mit dem Supersport-Motorrad einen Bruch im linken Oberschenkel zu. Aldeguer verpasste daraufhin die Vorsaisontests in Malaysia und Thailand. Auch beim ersten Rennwochenende in Buriram konnte er nicht an den Start gehen. Die nächste Verletzung folgte Ende Juni in Assen. Dort zog sich Aldeguer einen Wirbelbruch zu. Bei den MotoGP-Events auf dem Sachsenring und in Silverstone fehlte er.

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Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Enea Bastianini
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Johann Zarco
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Iker Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi
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Marc Márquez
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
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Sieger Marco Bezzecchi
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Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
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Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

Fermin Aldeguer: «Habe in dieser Saison schon viel Urlaub gemacht»

Wenigstens kam in Katar keine neue Verletzung dazu. «Es gibt auch positive Aspekte. Ich habe das Wochenende körperlich gut überstanden. Die Hand funktioniert gut», betonte der aus Murcia stammende Fahrer. «Ich muss mich körperlich noch erholen. Aber es ist schwierig, das mit einem kaputten Bein, einer kaputten Hand und einem kaputten Rücken auszugleichen. Wir müssen dieses Jahr so gut wie möglich zu Ende bringen – und danach weiter Spaß haben.»

Der Portugal-GP findet vom 20. bis 22. November statt. Wird sich Fermin Aldeguer bis dahin eine Ruhepause gönnen? «Nein, das geht nicht. Ich habe in dieser Saison schon viel Urlaub gemacht», lachte Aldeguer. «Es ist Zeit, weiterzuarbeiten. Am Dienstag müssen wir wieder an die Arbeit. Vielleicht werde ich einige Tage auf dem Motorrad trainieren, denn es ist jetzt wichtig für mich, das Gefühl wiederzufinden. Schließlich beansprucht man auf dem Bike andere Muskeln – es ist schwierig, das im Fitnessstudio zu trainieren. Wir müssen diese Woche so gut wie möglich meistern – und in Portimao besser ankommen.»

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Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

22

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25

02

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Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

22

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32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

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22

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

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Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

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16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

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+16,257

1:53,110

12

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Iker Lecuona

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