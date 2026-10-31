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Max Verstappen-Spott: «Ich kann zu Fuss schneller starten als mit dem Auto»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen ist nicht dafür bekannt, die Dinge schön zu reden. Nach Probestarts im Autódromo Hermanos Rodríguez ist der Niederländer echt bedient.

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

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Die Formel-1-Fans kennen das Prozedere: Zum Schluss eines freien Trainings stellen die Piloten ihre Rennwagen in eine Startbox und üben für Sonntag das flotte Losfahren. Hm, das mehr oder weniger flotte Losfahren, wenn wir dabei von Max Verstappen sprechen.

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Die Starts sind anhaltend ein Problem für den vierfachen Weltmeister. Der 29-jährige Niederländer hat dazu in Texas gesagt: «Wir haben einige Baustellen. So hat der Funk einige Male in diesem Jahr nicht gut funktioniert. Das haben wir uns angeschaut. Und unsere Starts müssen endlich besser werden, bislang sind sie wirklich konstant, nämlich konstant Sch…...»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hat dazu hier in Mexiko ergänzt: «Die Schwierigkeiten beim Losfahren sind leider nicht so einfach zu lösen. Wir sprechen hier von einem ganz heiklen Zusammenspiel von Motor, Turbolader, Kupplung und Getriebe. Wir werden das nur mit Änderungen bei Soft- und Hardware auf die Reihe bekommen.» Will heissen – erst für 2027.

Im Artikel erwähnt

An der Antriebseinheit von Red Bull Powertrains-Ford alleine liegt es nicht: Denn die Autos der Racing Bulls mit dem gleichen Motor fahren in der Regel besser los.

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Die Fans von Max Verstappen müssen sich darauf einstellen, dass ihr Lieblings-Pilot auch in Mexiko beim Start alle Hände voll zu tun haben wird.

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Denn nach Probestarts hier im Autódromo zum Schluss des zweiten Trainings hat sich der 73-fache GP-Sieger so am Funk gemeldet: «Ich kann zu Fuss schneller starten als mit diesem Rennwagen. Ich meine, ich habe aus der Boxengasse einen Probestart gemacht – Katastrophe. Ich habe auf der Start/Ziel-Geraden einen Probestart gemacht – eine weitere Katastrophe.»

«Wieso ändern wir nicht etwas? Da kann ich ja gleich einen Start machen wie früher in Le Mans, wisst ihr. Ich renne zum Auto, schiebe es an und hüpfe rein. Und dann nehme ich das Rennen auf.»

Eine Antwort vom Kommandostand auf die sarkastischen Bemerkungen von Max Verstappen ist nicht überliefert.

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