Ferrari-Teamchef Fred Vasseur warnt: «Das ist schon fast gefährlich!»

Bereits vor dem Start des Rennwochenendes in Mexiko war sich die Konkurrenz einig: Angesichts der Stärken des GP-Renners aus Maranello würde Ferrari bei der 19. WM-Runde des Jahres die Nase vorn haben. Tatsächlich erwischte zumindest einer der beiden Ferrari-Stars einen guten Start ins Kräftemessen: Charles Leclerc drehte jeweils im ersten und zweiten Training die schnellste Runde.

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Sorgt das für Zuversicht im Lager der Roten, wenn es um eine gute Qualifying-Performance geht? Teamchef Fred Vasseur reagierte auf diese Frage, die ihm hinterher gestellt wurde, erwartungsgemäss verhalten. Er erklärte: «Es geht nicht darum, wie zuversichtlich ich bin. Wir müssen weiterarbeiten und versuchen, das Beste herauszuholen.»

«Die Bedingungen sind extrem, und das wussten wir schon vorher. Die Höhenlage ist natürlich eine Herausforderung für uns – genauso wie für alle anderen. Und das bedeutet, dass wir über Nacht noch einiges zu tun haben werden, um uns auf das Qualifying vorzubereiten», fügte der Franzose an.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: Kritik an Bodenwellen in Mexiko

Und nicht nur die Höhenlage bereitet Vasseur und seine Mannschaft Sorgenfalten. «Die Strecke verfügt über so viele Bodenwellen, vor der ersten Kurve sind diese zu arg, das ist schon fast gefährlich! Wir müssen über Nacht etwas dagegen tun», fordert der Ingenieur.

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Natürlich wurde Vasseur auch auf die Probleme von Lewis Hamilton angesprochen. Der siebenfache Weltmeister hatte seinen GP-Renner im zweiten Training auf Anweisung des Teams am Streckenrand abstellen müssen. «Darüber kann ich noch nichts sagen», winkte der Teamchef ab. «Denn ich muss vorher mit den Journalisten reden, bevor ich mich mit den Ingenieuren zusammensetzen und das genauer anschauen kann.»