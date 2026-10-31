Superbike-WM boomt: Rekorde beim Ticketverkauf, Portimão schlägt Misano
Von Besucherzahlen der MotoGP war die Superbike-WM zwar auch 2026 weit entfernt, doch es gibt positive Tendenzen. In Portugal war der Oliveira-Effekt messbar; Zuwachs auch in der Heimat von Ducati.
Zwölf Meetings absolvierte die Superbike-WM 2026 in neun Ländern und obwohl der Kampf um Siege eher eintönig verlief, ließ der Zuspruch der Fans nicht nach – sogar im Gegenteil. Insgesamt 569.619 Fans kamen an die Rennstrecke, was laut Promoter Liberty (vormals Dorna) ein Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
Bei diesem Vergleich wurde der Balaton Park Circuit herausgenommen, weil keine Ticketverkäufe für dieses Jahr gemeldet wurden. Regelmäßige Leser von SPEEEDWEEK.com wissen: Nach nur zwei Events flog die neue Piste in Ungarn bereits wieder aus dem Kalender.
Zum Zuwachs hat vor allem Portugal beigetragen, denn allein Portimão verzeichnete ein unglaubliches Plus von 28.000 Fans, immerhin 2000 mehr waren es in Estoril. Erklären lässt sich das mit dem Wechsel von Miguel Oliveira von der MotoGP ins Superbike-Werksteam ROKiT BMW, der seine Landsleute mobilisierte und an die Rennstrecke brachte. Mit 82.132 Zuschauern war Portimão das mit Abstand bestbesuchte Meeting des Jahres.
Ebenfalls mit leichtem Zuwachs der Misano World Circuit. Das Event an der Adria zählt seit Jahren zu den Zuschauermagneten. 2026 waren es mit 76.170 zwar nur 110 mehr als 2025, aber über 10.000 mehr als vor zehn Jahren! 45.977 Fans markierten für Cremona einen Rekord, wobei die Superbike-Piste im Dreieck der Städte Mantua, Parma und Cremona erst seit 2024 im Kalender steht. Die Kulisse für den Gewinn der Meisterschaft durch Ducati-Star Nicolò Bulega war zumindest perfekt.
Zuschauer der Superbike-WM 2026
Phillip Island, Australien: 47.532
Portimao, Portugal: 82.132
Assen, Niederlande: 57.494
Balaton, Ungarn: keine Angabe
Most, Spanien: 53.952
Aragon, Spanien: 28.387
Misano, Italien: 76.170
Donington Park, England: 50.881
Magny-Cours, Frankreich: 50.013
Cremona, Italien: 45.977
Estoril, Portugal: 36.257
Jerez, Spanien: 40.824
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