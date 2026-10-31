Haas-Teamchef Ayao Komatsu spricht Klartext: «Das ist kompletter Blödsinn»

Eine Fahrer-Entscheidung ist beim Haas-Team bereits gefallen: Der US-Rennstall gab im September bekannt, dass Esteban Ocon das Team nach der laufenden Saison verlassen wird. Dies überraschte die wenigsten Fahrerlager-Dauergäste, schliesslich wurde schon länger über den Abgang des Franzosen beim Team von Gene Haas spekuliert.

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Auch der Nachfolger stand bald fest: Nur knapp zwei Wochen nach der Bestätigung von Ocons Entlassung wurde die Verpflichtung von Rafael Camara bestätigt. Der 21-jährige Brasilianer, der die Formel-2-Meisterschaft anführt, hatte sich im Test gegen die weiteren Kandidaten Jack Doohan, Leonardo Fornaroli und Ryo Hirakawa durchgesetzt.

Das zweite Cockpit besetzt derzeit Ollie Bearman, der im Haas-Renner schon einige starke Leistungen gezeigt und in dieser Saison 23 Punkte gesammelt hat. Der schnelle Brite gilt als gesetzt für die Saison 2027, die Bestätigung seines Verbleibs lässt aber auf sich warten. Über die Gründe kursieren die wildesten Gerüchte, etwa dass die Gehaltsvorstellungen des 21-Jährigen, der demnach sechs Millionen Euro Jahresgage fordern soll, für Diskussionen sorgen soll.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu nahm in der Teamchef-Pressekonferenz dazu Stellung und betonte: «Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ganz ehrlich, ich habe das in diesem Jahr schon ein paar Mal erlebt. Es heisst, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Aber einige Leute erfinden wirklich die wildesten Geschichten!»

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Haltlose Gerüchte bringen Haas-Teamchef Komatsu auf die Palme

«Etwa in Miami, dort soll ich angeblich einen Streit mit Esteban gehabt haben. Nichts daran ist wahr, und diese Leute behaupten, sie hätten Insider-Informationen und all das. Das ist kompletter Blödsinn! Und jetzt wieder, ich weiss nicht, wer diese Zahl von sechs Millionen Euro aufgebracht hat, ich sah das erstmals auf Instagram. Jemand hat das aufgebracht, um für Wirbel zu sorgen. Ich habe dazu nichts zu sagen, denn das ist nicht einmal nahe an der Wahrheit dran. Und wieso sollten wir uns mit diesem Nonsens überhaupt befassen, was macht das für einen Sinn?», wetterte der Japaner.

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«Die Leute, die solche Behauptungen aufstellen, wollen niemandem helfen. Es ist schon erstaunlich, dass heutzutage die Quellen nicht mehr überprüft werden. Sie wollen mehr Klicks und mehr Likes, also kopieren sie diese Geschichten einfach und verbreiten sie weiter, und ehe man sich versieht, haben schon 20 Leute die Geschichte aufgegriffen und halten sie für die Wahrheit. Das ist absoluter Unsinn», stellte Komatsu noch einmal klar.