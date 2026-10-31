Ab 5 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Malaysia live zu sehen sind
Am Sonntag finden auf dem Sepang International Circuit die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf
Der Große Preis von Malaysia an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 4.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20.05 folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. RTS2 überträgt am Sonntag ab 7.50 Uhr das Rennen der Königsklasse.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2026 (MEZ):
Sonntag, 1. November:
3.40 – 3.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
5.00 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)
6.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)
8.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)
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