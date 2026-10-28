Kritik an Langbahn-Weltmeister Erik Riss: «Interessiert mich recht wenig»

Zwar musste Erik Riss in der abgelaufenen Saison erneut eine Zwangspause einlegen, trotzdem konnte der Schwabe auf der Langbahn zwei große Erfolge feiern: In Mühldorf errang er den DM-Titel und in der Weltmeisterschaft legte er mit zwei GP-Siegen fulminant los und war am Ende zum dritten Mal nach 2014 und 2016 Champion.

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«Es waren zwei katastrophale, kräftezehrende Jahre, die durch die Probleme mit meinen Augen hinter mir liegen. Aktuell deutet aber alles darauf hin, dass sich eine Lösung gefunden hat», meinte Riss zu den Rückschlägen auch in diesem Jahr, die seine dritte Weltmeisterschaft zu einer sehr besonderen machen . «Zur Mitte der Saison wusste ich phasenweise nicht, ob ich überhaupt noch einmal fahren, geschweige denn die Weltmeisterschaft bestreiten kann. Ich war froh, dass ich wieder fahren konnte, jedoch war es im Speedway-Sport schwieriger einzusteigen, da die anderen die ganze Saison gefahren sind.»

Selbst bei einem offenen Rennen wie in Olching ist das Niveau fast höher als in der Langbahn-WM. erik riss

Deutlich einfacher fiel der Einstieg auf der Langbahn, wie die Ergebnisse von Erik Riss unterstreichen: «Die Langbahn ist viel einfacher, weil das Niveau dort niedriger ist als im Speedway-Sport; selbst bei einem offenen Rennen wie in Olching ist das Niveau fast höher als in der Langbahn-WM. Was hinzukommt: Auf der Langbahn funktioniert mein Material, da kennen wir uns aus und haben ganz viel Erfahrung im Team, wodurch uns vieles leichter fällt. Es sind in der Langbahn-WM rund fünf Topfahrer dabei, aber im Großen und Ganzen ist das Niveau niedriger als auf der Speedwaybahn, wo bei einem Ligarennen in jedem Lauf harte Gegner dabei sind – in der Langbahn-WM ist das nicht so.»

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Erik Riss gibt nichts auf das Gerede anderer

Der 31-Jährige entschied sich als Champion gegen einen Start bei der Team-Weltmeisterschaft auf der Langbahn und bestritt stattdessen ein Rennen zur Polnischen Liga in Danzig. Dies rief Kritiker auf den Plan, die Riss gerne im Nationalteam gesehen hätten – denn mit ihm wäre eine Medaille möglich gewesen . «Im Endeffekt ist es mir egal, was die Leute reden und wo ich fahren soll. Jeder Mensch kann entscheiden, was er in seinem Leben macht und ich schreibe auch keinem vor, was er zu arbeiten hat und wie lange», entgegnete Erik im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Als Fan ist es immer einfach sich zu fragen, warum macht der das oder warum macht er das nicht. Wenn man Fußball schaut, dann hat auch jeder seine eigene Meinung. Aber das interessiert mich recht wenig – ich mache, was ich will, und bin glücklich damit.»