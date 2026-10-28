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Charles Leclerc erklärt: Da hat Ferrari die Chance auf den Sieg verspielt

Mit dem zweiten Platz konnte Charles Leclerc in Austin wichtige WM-Punkte sammeln. Zwischenzeitlich glaubte er an den Sieg, doch diese Chance verspielte Ferrari schon vor dem Rennen, wie er erklärt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

US-GP: Ferrari-Star Charles Leclerc wurde es im Cockpit nicht langweilig
US-GP: Ferrari-Star Charles Leclerc wurde es im Cockpit nicht langweilig
Foto: Rew / XPB Images
US-GP: Ferrari-Star Charles Leclerc wurde es im Cockpit nicht langweilig
© Rew / XPB Images

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Letztlich war es klar, dass im US-GP nichts gegen WM-Leader Kimi Antonelli auszurichten war. Der Mercedes-Star, der beim anstehenden Kräftemessen in Mexiko wohl den Titelkampf zu seinen Gunsten beenden wird, kreuzte die Ziellinie knapp 13 Sekunden vor Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot sprach hinterher von einem spannenden Rennen.

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Doch sein Hauptgegner war nicht der Spitzenreiter, der davoneilte, sondern Red Bull Racing-Star Max Verstappen und WM-Leader Lando Norris. «Es hat Spass gemacht, vor allem der Start und dann später der Kampf mit Lando und Max. Es war also ein Rennen, bei dem es im Cockpit nicht allzu langweilig wird, weil es immer um etwas ging», beteuerte der achtfache GP-Sieger.

Charles Leclerc: Vorentscheidung im Qualifying

Und der Monegasse gestand: «Zwischenzeitlich dachte ich sogar, dass der Sieg möglich sei, als ich gesehen habe, dass Kimi eine 1-Stopp-Strategie verfolgt. Und gemäss unseren Berechnungen hätte er gegen Ende des Rennens Mühe mit seinen Reifen bekommen sollen. Aber das ist nicht wirklich so gekommen. Dennoch war es ein Rennen, das Spass gemacht hat, es ist nur schade, dass wir es nicht mit einem Sieg krönen konnten.»

Im Artikel erwähnt

Den Sieg verlor Ferrari aber nicht etwa wegen der Strategie, betonte der 29-Jährige: «Wenn man sich die drei freien Trainings anschaut, dann sieht man, wie schnell wir waren. Aber im Qualifying war es im letzten Teil extrem schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Wahrscheinlich haben wir da den Sieg verspielt. Kimi war im Rennen aber auch sehr stark, und ich würde sagen, übers ganze Wochenende gesehen waren wir einfach nicht stark genug.»

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