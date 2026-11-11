Mick Schumacher: Junge Fahrer können in der IndyCar mehr Potenzial zeigen

Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher hat 2026 seine erste Saison in der US-amerikanischen IndyCar-Serie absolviert und fühlt sich dort pudelwohl. Nach einer ersten Saison bei Rahal Letterman Lannigan Racing mit Platz 23 in der Gesamtwertung und dem Top-Ergebnis P8 in Nashville geht es nächstes Jahr für ihn bei Mayer Shank Racing weiter.

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Vor seiner zweiten Saison sprach Mick Schumacher über seine Racing-Heimat in den USA: «Die IndyCar ist super. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, sich das Rennen mal anzuschauen oder das Wochenende insgesamt. Es ist wirklich ein schönes Erlebnis für alle, für die Familien insbesondere. Die IndyCar legt sehr viel Wert darauf, die Leute auch nah ranzulassen an die Fahrer, aber auch an die Strecke und an die Autos selbst.» Die Rennserie ist also vor Ort nahbarer als die Formel 1.

Mick Schumacher: Unterschiede zwischen Formel 1 und IndyCar

Schumi Junior, der 43 Grands Prix in der Formel 1 fuhr, vergleicht Indy und F1: «Auch die Arbeit selbst ist schon anders. Es ist viel los, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, es ist vergleichbar mit der Formel 1. Es ist wirklich ein schönes Gefühl. Man kann sich abends mit anderen Fahrern treffen und einfach quatschen, wo es nicht unbedingt ums Rennfahren geht, sondern man spricht einfach über das Leben, was in der Formel 1 eigentlich relativ selten passiert. Und das ist sehr angenehm. Viele Leute bringen ihre Familien mit, Kinder, Hunde. Es ist natürlich auch ein bisschen einfacher, weil alles auf nationaler Ebene ist. Wenn man so viel reisen würde wie in der Formel 1, wäre das natürlich schwieriger, aber in der IndyCar ist das ja nicht das größte Thema. Es macht also sehr viel Spaß. Die Leute sind sehr familiär aufgesetzt und man kann mit denen gut arbeiten.»

Statt Abreise direkt nach dem Rennen wird in der IndyCar gemeinsam gegrillt. Mick Schumacher: «Beim Indy 500 ist es natürlich das Größte, wo ich glaube, fast jeder Fahrer ein Motorhome hat. Nach dem Rennen, also nach dem Indy 500 an dem Sonntag und auch an dem Montag, ist das wie ein Campingplatz, wo sich alle draußen hinsetzen und ein Barbecue teilen und zusammen essen und was trinken. Also schon sehr anders zu dem, was ich so gewohnt bin.»

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F1 vs Indy: Chancen für den Nachwuchs

Mick Schumacher bemerkt auch eine andere Stimmung, was Nachwuchsfahrer angeht. Er beobachtet im Vergleich zur Formel 1: «Ich glaube, dass die jungen Fahrer in der IndyCar mehr Potenzial zeigen können und zeigen dürfen. Ich habe es eher so empfunden, dass sie eher dafür sind, dass man übers Limit hinaus geht, damit du weißt, wo es ist, anstatt zu sagen: Geh erst gar nicht so weit, weil wir uns das nicht leisten können. Und dementsprechend finde ich, als junger Fahrer gibt es da schon die Möglichkeit, dass man freier fahren kann und dementsprechend was ausprobieren darf.» Anders als in seinen zwei Formel-1-Jahren bei Haas, könnte man zwischen den Zeilen lesen, wo der Kostendruck groß war.