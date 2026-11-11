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Alpine-Pilot Ferdinand Habsburg: «Ich verlasse eine Familie»

Der Österreicher Ferdinand Habsburg trat in der Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) zusammen mit dem Franzosen Charles Milesi in einem Alpine A424 an. Zuletzt gab es das Saisonfinale in Monza.

Gerhard Kuntschik

Von

FIA WEC

Der Alpine A424
Der Alpine A424
Foto: Moy / XPB Images
Der Alpine A424
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Fast hätte es noch zu einem Sieg für Alpine im Abschiedsrennen in Monza gereicht, doch Martins/Gounon mussten sich dem Cadillac von Bamber/Bourdais/Aitken knapp geschlagen geben. Punkte für den zweiten A424 von Habsburg/Milesi verhinderte ein Unfall des Franzosen knapp nach Halbzeit in der Parabolica auf Rang fünf fahrend. Für den Österreicher gehen drei Jahre als «Alpinist» zu Ende. Mit Wehmut? «Ja, wegen der Menschen im Team, mit denen ich über die Jahre Freundschaften geschlossen habe. Und weil es schade um dieses Team ist, gerade jetzt, als der sportliche Aufschwung deutlich wurde. Aber es ist auch immer so, dass Kapitel enden und neue beginnen. Ich denke nicht zu viel darüber nach. Am letzten Wochenende waren wir in Italien, es gab gutes Essen, alle waren trotz der Situation irgendwie positiv gestimmt», erklärte der 29-Jährige, der in Monza seine Mutter (die ihn über die Jahre in seiner Karriere massiv unterstützt hatte) zu Gast hatte.

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Ferdinand resümierte weiter: «Ich habe mich früher so viel über alles Mögliche beschwert. Am Anfang war ich ein Außenseiter im Team, weil ich lange der Einzige war, der nicht Französisch sprach. Aber es war cool, wie sie mich integriert und unterstützt haben. 2025 war so schwierig, auch in Le Mans, dann kam der Sieg in Fuji. Heuer war Le Mans viel besser. Heuer hatten wir auch Spaß.»

Die Optionen, 2027 in einem Hypercar zu fahren, sind gering geworden. Doch Habsburg ist zuversichtlich und hat einen Plan B: «Ich werde 2027 sicher LMP2 fahren, das Ziel ist aber, doch noch mit einem Hersteller ein Hypercar zu steuern. Mein Alpine-Vertrag läuft noch bis Jahresende. Ich werde nächste Saison die sieben Rennen der IMSA im LMP2 mit einem anderen Team als heuer fahren (vermutlich Pratt Miller statt Era, Anm.). Wenn es mit dem WEC-Verbleib nicht klappt, werde ich wohl die ELMS mit einem Team, das einen Startplatz in Le Mans hat, bestreiten. Aber meine Hoffnung auf einen Hypercar-Platz ist noch immer da. Und über den Winter gibt es die Asian Le Mans-Serie mit den Felbermayrs», fügte Ferdinand an.

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