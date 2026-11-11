Nach Formel-1-Entlassung: Jetzt meldet sich Esteban Ocon zu Wort

Es war die Überraschungs-Meldung des Formel-1-Rennwochenendes in Mexiko vor gut anderthalb Wochen: Esteban Ocon ist raus bei Haas! Der Franzose war am Samstagmorgen Ortszeit vor dem Qualifying überraschend freigestellt worden. Noch am Mexiko-Wochenende übernahm für ihn der Reserve-Fahrer Ryo Hirakawa (der zufällig schon das FP1 gefahren war), Ocons Portraits an den Garageneingängen wurden entfernt. Hintergrund des Ocon-Aus war eine mutmaßliche Auseinandersetzung zwischen Ocon und Haas-Teamchef Ayao Komatsu.

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Wie geht es weiter für Esteban Ocon?

In Brasilien am vergangenen Wochenende fuhr Rafael Câmara, der Ocon ohnehin 2027 ersetzt hätte (Hirakawa war da in der WEC unterwegs). Wer im abschließenden Triple-Header Las Vegas, Katar, Abu Dhabi ab nächster Woche fährt, ist noch nicht bekannt. Haas teilte bislang nur mit: Es wird nicht Ocon sein. Der ist beim US-Team definitiv raus – möglicherweise auch aus der Formel 1? Ocon hat noch kein Cockpit für 2027.

Bei all dem Trubel um seine Person war es von Seiten Ocons vergleichsweise still. Der Franzose war in Mexiko nicht mehr an der Rennstrecke erschienen. Er hatte sich nur kurz nach der Entlassung einmal über Social Media gemeldet – und jetzt ein weiteres Mal. Der Franzose postete am Dienstagaabend eine Reihe Fotos aus seiner Motorsport-Karriere: von der Kart-Zeit bis in die F1.

Ayao Komatsu und Esteban Ocon Foto: Haas F1 Ayao Komatsu und Esteban Ocon © Haas F1

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Dazu schrieb er: «Ich möchte mich von ganzem Herzen für all eure Nachrichten bedanken. Eure Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Auch den Fans, Kollegen und ehemaligen Kollegen, die sich die Zeit genommen haben, mir zu schreiben, bin ich zutiefst dankbar.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Er stellt kämpferisch klar: «Meine Liebe zu diesem Sport ist nach wie vor ungebrochen, und ich bin dankbar, diese Leidenschaft mit so vielen von euch teilen zu dürfen. Vielen Dank für eure Freundlichkeit und eure Ermutigung.» Nur: Wie und ob es für ihn in der Formel 1 noch eine Zukunft gibt, ist derzeit unklar...