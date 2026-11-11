Nachwuchstalent Leonardo Fornaroli: Jerez-Test im 2025er-McLaren
Leonardo Fornaroli fuhr in Jerez einen weiteren Test für McLaren, pilotierte das Weltmeister-Auto von 2025. Der junge Italiener bekam dabei Unterstützung vom früheren Formel-1-Piloten Nyck de Vries.
Straffes Programm für F1-Nachwuchshoffnung Leonardo Fornaroli: Direkt nach dem Rennwochenende in Interlagos/Brasilien ging es für den jungen Italiener in Spanien weiter. Fornaroli fuhr auf der Rennstrecke in Jerez einen zweitägigen TPC-Test, also einen Test mit einem älteren F1-Auto (TPC steht für «Testing of Previous Cars», also Testen vergangener Automodelle). Es war sein siebter und damit letzter TPC-Test des Jahres. In Jerez fuhr Fornaroli den MCL39, also das Auto von 2025 – den Doppel-Weltmeister! Mit dem MCL39 holte McLaren den Konstrukteurs-Titel und Lando Norris die Fahrer-WM.
Fornaroli auch in Brasilien am F1-Wochenende fleißig
Auch in Brasilien wenige Tage zuvor war Fornaroli schon fleißig gewesen: Im Rahmen der für die Teams verpflichtenden Rookie-Sessions fuhr der 21-Jährige das FP1 in Interlagos. Es war sein vierter Freitags-Einsatz im aktuellen Formel-1-Auto (vorher fuhr er in Barcelona, Budapest und Mexiko-Stadt). Für jeden Einsatz gibt’s Punkte für die Superlizenz – und wichtige Übung für mögliche Jobs als Ersatzfahrer bei McLaren.
Fornaroli fuhr insgesamt 58 Runden über den Circuito de Jerez. Das sind 254 Kilometer. Zu Beginn seiner Morgen-Session regnete es leicht, sodass er erstmals mit Intermediate-Reifen für leicht nasse Strecken unterwegs war. Nach einer kurzen Unterbrechung durfte er dann aber auch noch auf Trockenreifen (Soft) einige Runden drehen.
Beim Test in Jerez war Fornaroli nicht allein. Ein bekanntes F1-Gesicht absolvierte mit ihm gemeinsam den Testtag: Nyck de Vries. Der Formel-E-Weltmeister fuhr insgesamt elf F1-GPs, zehn davon für AlphaTauri (heute die Racing Bulls) zu Beginn der Saison 2023. De Vries fuhr in Jerez 69 Runden, was 306 Kilometern entspricht, also ziemlich genau einer aktuellen F1-Renndistanz.
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