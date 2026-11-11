Nachwuchstalent Leonardo Fornaroli: Jerez-Test im 2025er-McLaren

Straffes Programm für F1-Nachwuchshoffnung Leonardo Fornaroli: Direkt nach dem Rennwochenende in Interlagos/Brasilien ging es für den jungen Italiener in Spanien weiter. Fornaroli fuhr auf der Rennstrecke in Jerez einen zweitägigen TPC-Test, also einen Test mit einem älteren F1-Auto (TPC steht für «Testing of Previous Cars», also Testen vergangener Automodelle). Es war sein siebter und damit letzter TPC-Test des Jahres. In Jerez fuhr Fornaroli den MCL39, also das Auto von 2025 – den Doppel-Weltmeister! Mit dem MCL39 holte McLaren den Konstrukteurs-Titel und Lando Norris die Fahrer-WM.

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F1-Nachwuchshoffnung Leonardo Fornaroli Foto: McLaren F1 Team F1-Nachwuchshoffnung Leonardo Fornaroli © McLaren F1 Team

Fornaroli auch in Brasilien am F1-Wochenende fleißig

Auch in Brasilien wenige Tage zuvor war Fornaroli schon fleißig gewesen: Im Rahmen der für die Teams verpflichtenden Rookie-Sessions fuhr der 21-Jährige das FP1 in Interlagos. Es war sein vierter Freitags-Einsatz im aktuellen Formel-1-Auto (vorher fuhr er in Barcelona, Budapest und Mexiko-Stadt). Für jeden Einsatz gibt’s Punkte für die Superlizenz – und wichtige Übung für mögliche Jobs als Ersatzfahrer bei McLaren.

Leonardo Fornaroli in Jerez Foto: McLaren F1 Team Leonardo Fornaroli in Jerez © McLaren F1 Team

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Fornaroli fuhr insgesamt 58 Runden über den Circuito de Jerez. Das sind 254 Kilometer. Zu Beginn seiner Morgen-Session regnete es leicht, sodass er erstmals mit Intermediate-Reifen für leicht nasse Strecken unterwegs war. Nach einer kurzen Unterbrechung durfte er dann aber auch noch auf Trockenreifen (Soft) einige Runden drehen.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

Nyck de Vries beim McLaren-Test Foto: McLaren F1 Team Nyck de Vries beim McLaren-Test © McLaren F1 Team

Beim Test in Jerez war Fornaroli nicht allein. Ein bekanntes F1-Gesicht absolvierte mit ihm gemeinsam den Testtag: Nyck de Vries. Der Formel-E-Weltmeister fuhr insgesamt elf F1-GPs, zehn davon für AlphaTauri (heute die Racing Bulls) zu Beginn der Saison 2023. De Vries fuhr in Jerez 69 Runden, was 306 Kilometern entspricht, also ziemlich genau einer aktuellen F1-Renndistanz.