Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

BMW-Werksfahrer René Rast: Positive Bilanz und viel vor im Winter

René Rast fuhr in der Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) einen BMW M Hybrid V8 zusammen mit Robin Frijns und Sheldon van der Linde. Die Saison lief gut. Rast blickt zurück auf die Highlights.

FIA WEC

Der BMW M Hybrid V8
Der BMW M Hybrid V8
Foto: Moy / XPB Images
Der BMW M Hybrid V8
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das erhoffte «Geschenk» zum gerade gefeierten 40er blieb in Monza für René Rast aus. Warum in seiner Saisonbilanz mit dem BMW M Hybrid V8 dennoch das Positive überwiegt, sagt er im Gespräch mit SPEEWEEK.com: «Das lachende Auge überwiegt, weil wir große Fortschritte und dabei kaum Fehler machten», sagt der Wahl-Bregenzer. «Wir waren auf vielen Strecken konkurrenzfähig und kämpften um Siege. Wie in Le Mans, da waren wir im Vorjahr noch weit weg. Dass uns der Sieg in Le Mans so knapp verwehrt blieb, ist natürlich ein Wermutstropfen – in meinem hohen Alter bekommst du nicht mehr viele Chancen! Wenn du nach einem perfekten Rennen doch nicht gewinnst, musst du dich fragen, was passiert ist. Deshalb war ich nachher sehr deprimiert.»

Werbung

Werbung

Bis zur Saisonmitte hatte Rast die Hand am WM-Titel, doch drei Rennen mit jeweils null Punkten beendeten die Hoffnungen. «Dass wir eines unserer Ziele, den WM-Titel, nicht schafften, wiegt nicht so schwer wie der verpasste Sieg in Le Mans. Man muss aber sagen, dass Toyota sehr stark und auf allen Strecken sehr konkurrenzfähig war. Während wir auf Strecken mit vielen Kurven das nicht waren. Da müssen wir besser werden», meint Rast.

Zum Finale in Monza erklärt er: «Das Rennen hat gut angefangen. Wir waren zwischenzeitlich auf Podiumskurs, haben in der Schlussphase jedoch einige technische Probleme bekommen, die uns zurückgeworfen haben. Das ist schade, denn wir hätten einen Podestplatz verdient. Wir werden jetzt die Saison genau analysieren und festlegen, was wir für die nächste Saison z. B. in der Autoabstimmung anpassen müssen.»

Im Artikel erwähnt

Eine immer wieder angesprochene DTM-Rückkehr ist «für nächstes Jahr kein Thema, aber vielleicht kommt das in Zukunft noch. Ich habe aber heuer gesehen, wie ich durch ein reduziertes Programm viel mehr Zeit für daheim und die Familie hatte, wie schön das war. Das hat mir schon die Augen geöffnet. Die Arbeit als Rennfahrer sind ja nicht nur die Wochenenden, sondern auch Tests, Medientage, Vorbereitungen usw. Unsere Kinder sind jetzt zehn und drei, ich will erleben, wie sie groß werden.»

Werbung

Werbung

Rast wirkt ausgeglichen, wenn er sagt: «Ich habe drei DTM-Titel gewonnen, mehr, als ich mir je erträumt hatte. Dabei begann meine DTM-Zeit erst vor neun Jahren. Deshalb bin ich sehr zufrieden und im Reinen mit mir.» Und er freut sich auf den Winter und Zeit für Privates: «Ich werde wahrscheinlich von jetzt bis Anfang Jänner Pause haben. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Winter viel Ski zu fahren mit den Kindern. Und ich habe kürzlich bei einem Besuch meiner Eltern drei Kisten mit alten VHS-Kassetten mitgenommen. Die werde ich alle digitalisieren. Da sind meine Kindheit und erste Anfänge im Kart drauf. Das ist mein Winterprojekt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte

1

Jonny Edgar

107

2

Nicky Catsburg

103

3

Riccardo Pera

99

3

Richard Lietz

99

3

Yasser Shahin

99

4

Ben Keating

85

5

Anthony McIntosh

78

5

Daniel Harper

78

5

Parker Thompson

78

6

Charlie Eastwood

70

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle FIA WEC Events
  • Vergangen

    Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    6 Hours of Fuji

    Fuji Speedway, Japan
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    6 Hours of Barcelona

    16.–18.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    6 Hours of Monza

    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    6 Hours of Fuji

    Fuji Speedway, Japan
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    6 Hours of Barcelona

    16.–18.10.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    6 Hours of Monza

    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM