BMW-Werksfahrer René Rast: Positive Bilanz und viel vor im Winter

Das erhoffte «Geschenk» zum gerade gefeierten 40er blieb in Monza für René Rast aus. Warum in seiner Saisonbilanz mit dem BMW M Hybrid V8 dennoch das Positive überwiegt, sagt er im Gespräch mit SPEEWEEK.com: «Das lachende Auge überwiegt, weil wir große Fortschritte und dabei kaum Fehler machten», sagt der Wahl-Bregenzer. «Wir waren auf vielen Strecken konkurrenzfähig und kämpften um Siege. Wie in Le Mans, da waren wir im Vorjahr noch weit weg. Dass uns der Sieg in Le Mans so knapp verwehrt blieb, ist natürlich ein Wermutstropfen – in meinem hohen Alter bekommst du nicht mehr viele Chancen! Wenn du nach einem perfekten Rennen doch nicht gewinnst, musst du dich fragen, was passiert ist. Deshalb war ich nachher sehr deprimiert.»

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Bis zur Saisonmitte hatte Rast die Hand am WM-Titel, doch drei Rennen mit jeweils null Punkten beendeten die Hoffnungen. «Dass wir eines unserer Ziele, den WM-Titel, nicht schafften, wiegt nicht so schwer wie der verpasste Sieg in Le Mans. Man muss aber sagen, dass Toyota sehr stark und auf allen Strecken sehr konkurrenzfähig war. Während wir auf Strecken mit vielen Kurven das nicht waren. Da müssen wir besser werden», meint Rast.

Zum Finale in Monza erklärt er: «Das Rennen hat gut angefangen. Wir waren zwischenzeitlich auf Podiumskurs, haben in der Schlussphase jedoch einige technische Probleme bekommen, die uns zurückgeworfen haben. Das ist schade, denn wir hätten einen Podestplatz verdient. Wir werden jetzt die Saison genau analysieren und festlegen, was wir für die nächste Saison z. B. in der Autoabstimmung anpassen müssen.»

Eine immer wieder angesprochene DTM-Rückkehr ist «für nächstes Jahr kein Thema, aber vielleicht kommt das in Zukunft noch. Ich habe aber heuer gesehen, wie ich durch ein reduziertes Programm viel mehr Zeit für daheim und die Familie hatte, wie schön das war. Das hat mir schon die Augen geöffnet. Die Arbeit als Rennfahrer sind ja nicht nur die Wochenenden, sondern auch Tests, Medientage, Vorbereitungen usw. Unsere Kinder sind jetzt zehn und drei, ich will erleben, wie sie groß werden.»

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Rast wirkt ausgeglichen, wenn er sagt: «Ich habe drei DTM-Titel gewonnen, mehr, als ich mir je erträumt hatte. Dabei begann meine DTM-Zeit erst vor neun Jahren. Deshalb bin ich sehr zufrieden und im Reinen mit mir.» Und er freut sich auf den Winter und Zeit für Privates: «Ich werde wahrscheinlich von jetzt bis Anfang Jänner Pause haben. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Winter viel Ski zu fahren mit den Kindern. Und ich habe kürzlich bei einem Besuch meiner Eltern drei Kisten mit alten VHS-Kassetten mitgenommen. Die werde ich alle digitalisieren. Da sind meine Kindheit und erste Anfänge im Kart drauf. Das ist mein Winterprojekt.»