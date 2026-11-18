Als das Reglement der Supersport-WM um die ‹Next-Generation› für hubraumstärkere Motorräder ergänzt wurde, sah Andrea Quadranti ein Licht am Ende des Tunnels – der Tessiner organisierte viele Jahre das Team MV Agusta Reparto Corse und forderte lange die Öffnung des Reglements, damit er die F3 800 einsetzen kann. Podestplätze waren ab 2022 wieder in Reichweite, 2025 fuhr Bo Bendsneyder sogar zwei Siege ein.

Werbung

Werbung

Aber die anderen Hersteller schliefen nicht: Yamaha brachte die R9, ZX Moto stieg erfolgreich ein und Ducati bringt für 2027 ein neues Modell. Der kaum vorhandene Support von MV Agusta reicht nicht aus, um mitzuhalten: Quadranti wechselte für 2026 zu Yamaha und gewann mit Albert Arenas auf Anhieb die Weltmeisterschaft. Und mit MotoZoo gab kürzlich ein weiteres Team bekannt, dass man MV Agusta den Rücken kehren und mit Suzuki in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft mitmischen wird .

Was den Einsatz der F3 so schwierig macht: Für 2027 wird in der Supersport-WM eine Motorleistung von 135 PS angepeilt – ein Team müsste die Drosselung in Eigenregie homologationsfähig bewerkstelligen, denn die MV Agusta hat in der Serie fast 150 PS und seitens des kriselnden Werks ist keine Unterstützung zu erwarten.

Nun wird klar: Die Supersport-WM 2027 wird ohne MV Agusta stattfinden, denn das letzte Team – Flembbo aus Frankreich – steht vor der Auflösung. Das gesamte Equipment wird verkauft – Prüfstand, Boxeneinrichtung, Überseekisten und so weiter.

Werbung

Werbung

Der erzwungene Ausstieg schließt ein an sich durchaus erfolgreiches Kapitel von MV Agusta. Auf dem Höhepunkt kämpften die Italiener mit Jules Cluzel um den Titel. 2014 und 2016 wurde der Franzose Vizeweltmeister, 2015 wurde er Vierter. Cluzel ist mit acht Siegen und 19 Podestplätzen auch der erfolgreichste MV‑Agusta-Pilot. Insgesamt holte der italienische Hersteller 13 Siege und 74 Podestplätze.